Edremit'te şüpheli ölüm... Yaşlı adam evinin penceresinden düştü

Yayınlanma: 09.12.2024 - 18:11

Güncelleme: 09.12.2024 - 18:11

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan trajik olayda, 76 yaşındaki H.K. evinin penceresinden bahçe boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H.K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

H.K.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.