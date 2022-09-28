Efeler Belediyesi Down Kafe açılıyor
Aydın’da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla kısa sürede çalışmaları tamamlanan Down Kafe, 3 Ekim Pazartesi günü oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker’in katılımıyla, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda açılıyor.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Down sendromlu çocuklar ve aileleri ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde verdiği sözü yerine getirdi. Başkan Atay’ın talimatıyla kısa sürede çalışmaları tamamlanan Down Kafe, 3 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de gerçekleşecek törenle hizmete girecek. Down Kafe, ünlü oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker’in katılımıyla Pınarbaşı Mesire Alanı’nda açılacak.
BAŞKAN ATAY’DAN DAVET
Başkan Atay, “Efeler’imizin özel çocuklarına ve gençlerine verdiğim bir sözü daha yerine getireceğim açılışımıza Tüm Efeler halkımızı davet ediyorum. Aydın’da bir ilki gerçekleştireceğimiz Down Kafe’mizin açılış törenine herkesi bekliyorum, gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.
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