Efeler'e yeni kitap kafeler geliyor
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği ikinci kitap kafe, gençlerin yoğun ilgisiyle doluyor.
Girne Mahallesi, Girne Bulvarı üzerinde hizmete giren kitap kafe, açıldığı günden bu yana ders çalışmak isteyen yüzlerce gence ev sahipliği yaptı. Kafenin okullar, etüt merkezleri ve dershanelerin yoğun olduğu bir bölgede konumlandırıldığı için şanslı olduklarını aktaran öğrenciler, “Etüt çıkışlarında nerede ders çalışabiliriz diye bir arayıştaydık. İlçede belirli bir saatten sonra ders çalışabileceğimiz başka bir yer de yok, kütüphaneler de çok kalabalık oluyor. Öğrenciler, ders çalışmak isteyenler, sessiz ve nezih bir ortam arayanlar için çok güzel bir yer. Efeler Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.
Başkan Atay, nezih ortamı, internet bağlantılı bilgisayarları ve ücretsiz ikramlarıyla Efelerli gençlerin gözdesi olan kitap kafelerin ilçede artacağını müjdeledi. Başkan Atay, Doğu Gazi Bulvarı’nda ve Ata Mahallesi’nde de yeni yılla birlikte yeni kitap kafeler açılacağını duyurdu.
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