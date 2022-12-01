Efes Selçuk Belediyesi’nden kara kış desteği
İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi, derinleşen ekonomik krizde soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere yakacak odun desteği sağladı. Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 909 aileye toplam 727 bin 200 TL tutarında yakacak fişi verildi.
Efes Selçuk Belediyesi, ekonomik kriz ile beraber geçim sıkıntısı çeken yurttaşlara desteklerini sürdürüyor. Bu yıl ilçede hayata geçirilen yeni bir uygulama ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 800 TL tutarında yakacak fişi dağıtıldı. Fişlerle, ihtiyaç sahibi aileler anlaşmalı oduncular ile iletişime geçerek yakacak odunlarını temin edebilecekler.
Her zaman sosyal belediyecilik faaliyetlerine önem veren Efes Selçuk Belediyesi ayrıca yılın her döneminde Efeslim Kart ile sosyal dayanışmayı da büyütmeye devam ediyor. Efeslim Kart’tan aracılığıyla 2022 yılı içerisinde devam eden süreçte 94 kişiye yemek kartı, 290 kişiye alışveriş kartı hizmeti veriliyor. Diğer yandan Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet desteği verilmeye de devam ediyor.
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