Efes Selçuk’ta işçilerin TİS sevinci

Yayınlanma: 14.04.2023 - 14:47

Güncelleme: 14.04.2023 - 15:34

Efes Selçuk Belediyesi ile TÜM-BEL SEN arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci tamamlandı.

TİS imzalanmadan önce belediyede görev yapan memurlarla bir araya gelen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, memurlar ile ilgili mevzuatlarda ikramiyeye ilişkin yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, TİS süreci sonrası memurlara yaptığı açıklamada, “Toplu İş sözleşmesi görüşmelerini tamamladık diyebiliriz. Memurlar için de minik bir kapı açılmış olsun. Bundan sonraki süreçte de mevzuatlarla ilgili de bir değişiklik olsun ve bir kazanım elde edilsin istediğimiz için aynı zamanda da cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına yaklaşırken 29 Ekim’e bağlayabileceğimiz sizin taslak sözleşmenizde de net bin TL olarak geçen bir ikramiye vardı. Biz onu net bin 250 TL’ye bağladık. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, banka promosyonu ile ilgili sürecin de devam ettiğini, bu süreçte memurlar ile ortak bir karara vararak hareket etme düşüncesinde olduklarını belirtti.