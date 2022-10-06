Efes Selçuk'tan İran'a destek: Kadın, yaşam, özgürlük!

06 Ekim 2022 Perşembe, 16:55

İran'da gözaltında uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden Mahsa Amini için Efes Selçuk’ta basın açıklaması düzenlendi. İstasyon Meydanı’nda Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde Efes Selçuk Kadın Platformu ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen basın açıklaması etkinliğine Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye çalışanları ve Efes Selçuk’ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin üyeleri katıldı. Açıklama metni 13 yıldır Efes Selçuk’ta yaşayan İranlı Azade Ramazani Tebriz’i tarafından okundu.

AZADE RAMAZANİ TEBRİZ’İ: BİZİ SUSTURAMAZLAR

“Biz, sadece Türkiye’de yaşayan İranlılar olarak değil, insanlar olarak buradayız” diyerek sözlerine başlayan Tebriz; “Bütün insanların hür doğduğuna ve hür yaşaması gerektiğini inanıyoruz. Bir halk İranlı kadınların taşıdığı bayrağın altında, “kadın, yaşam, özgürlük…” sloganıyla, mücadele veriyor” dedi. İranlı kadınların ataerkil rejime karşı 43 senedir süren mücadelesinden gurur duyduklarını belirten Azade Ramazani Tebriz’i; “Biz, anavatanımızın dışında yaşayanlar, cesaretlerini her yerde haykırıyoruz ve haykıracağız. İnterneti kesseler de bizi susturamazlar; Küresel güçler görmemezlikten gelirse bizi yok olmuyoruz. Bizi öldürseler bile, tarihin kazananları hakları için mücadele verenlerdir; onlar ki “Hak verilmez, alınır!” sözünü, kanlarıyla tanımlıyor” diye konuştu.

AYŞE KAÇER: YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Efes Selçuk Kadın Platformu ve Demokrasi Platformu adına konuşan Ayşe Kaçer; “İranlı kız kardeşimiz Mahsa Amini’nin katledişine karşı ses çıkarmak için buradayız. İran’da, Türkiye’de, dünyanın dört bir yanında kadınların karşılaştığı tüm baskılara karşı buradayız. İran’daki molla rejimine ve tüm Türkiye’deki baskıcı zihniyete sesleniyoruz; kadın yaşamdır, özgürlüktür, yakamızdan düşün. Biliyoruz ki, örgütlenen bu şiddete karşı tek çözüm sınır tanımayan kadın dayanışmasında ortak kurtuluş mücadelemizdir. İran’da özgürlükleri için direnen kadınlara, onlarla kol kola yürüyen erkeklere selam gönderiyoruz. Yalnız değilsiniz, tüm insanlık yanınızda” ifadelerini kullandı. Okunan açıklama metinlerin ardından katılımcılar “Kadın, Yaşam, Özgürlük” sloganları attılar.