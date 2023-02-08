Efes Selçuk’un “Çocuklar için Gıda Dayanışması” deprem bölgesine taşındı

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi’nin geçen ay başlattığı “Çocuklar için Gıda Dayanışması” hareketi deprem bölgesindeki bebeklere de destek olacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:19
Efes Selçuk’un “Çocuklar için Gıda Dayanışması” deprem bölgesine taşındı
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Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve yurttaşların desteğiyle, kent dayanışması ruhuyla hayata geçirilen proje, depremden etkilenen bebeklere bez ve mama desteği sağlanacak. 

Depremden etkilenen bebeklere bez ve mama ulaştırmak isteyen yurttaşlar www.gidadayanismasi.org adresi üzerinden destek verebilecek. 

Konu ile ilgili olarak tüm vatandaşlara bir çağrıda bulunan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Depremin ilk saatlerinden bu yana Efes Selçuk,  halkı ile esnafı ile kenetlendi, birlik oldu. Şimdi Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışmamızı bölgeye de kanalize etmek istiyoruz. Depremden en çok etkilenen çocuklar, özellikle de bebekler. Bebeklerimizin acilen bez ve mamaya ihtiyaçları var. Tüm Efes Selçuk’u, sesimizi duyan herkesi Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması bebekler için bez ve mama desteğine bekliyoruz” dedi. 


Efes Selçuk Belediyesi deprem Filiz Ceritoğlu Sengel

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