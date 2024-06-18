Efes’te ‘özel davet’ krizi: İçeri alınmayan yurttaşlardan marşlı protesto!

Efes Antik Kenti’nde yabancı turistler için düzenlenen özel davet yemeği kriz yarattı. Davet nedeniyle içeri alınmayan yurttaşlar durumu marşlarla protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 15:29
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Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İzmir’de bulunan Efes Antik Kenti’nde, bir cruise gemisiyle gelen turistler için özel davet düzenlendi.

Davet nedeniyle ziyarete kapatılan Efes Antik Kenti’ndeki Celsus Kütüphanesi’ni akşam ziyarete gelen turistler içeri alınmadı. Yurttaşlar önce sloganlar ve alkışlarla ardından da 10. Yıl ve İzmir Marşı söyleyerek yaşanan durumu protesto etti.

Protestolar sebebiyle sonlandırılan davetin Efes Antik Kenti’ni görmeye gelenlerin ziyaretine yeniden açıldı.

Olay hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


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