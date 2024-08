Efsane Başkan Aydın Erten mezarı başında anıldı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:57

Güncelleme: 12.08.2024 - 12:57

İzmir’de bir döneme damgasını vuran Gültepe’nin efsane Belediye Başkanı Aydın Erten, ölümünün 24’üncü yılında Konak Belediyesi’nin, İzmir 68’liler Platformu ve Konak Kent Konseyi ile birlikte düzenlediği törenle anıldı. Aydın Erten’in mezarı başında gerçekleşen anmaya Başkan Mutlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Önceki Dönem İzmir Milletvekilleri Musa Çam, Tacettin Bayır ile Atila Sertel, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Altan İnanç, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Barış Özdemir, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Konak Belediye Meclis Üyeleri, İzmir 68’liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, Devrimci 78’liler Federasyonu Genel Sekreteri ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Aydın Erten’in dostları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

TUGAY: MEZARINDAKİ YAZI GÜLTEPE HALKININ ONA DUYDUĞU ŞÜKRANIN İŞARETİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, anma töreninde yaptığı konuşmada, Erten’e vefanın yılın her gününe, yaşamın her anına yayılması gerektiğine değinerek şöyle konuştu: “Senede bir gün, onu kaybettiğimiz günlerde onu anmak bir vefadır, saygıdeğer bir davranıştır. Ama her kaybettiğimiz değerli insanın arkasından aslında onu anmaktan çok anlama sorumluluğumuz olduğunu düşündüğümüz zaman bunun yılın her gününe, yaşamımızın her anına eğilmesi gereken bir duygu ve düşünce olduğuna inanıyorum. Ben 67 doğumluyum. Dolayısıyla Aydın Erten’le siyasi ya da idari olarak yolumuzun kesişmesinin mümkün olmadığı bir zaman diliminde yaşadım ve onu okuduklarımla, dinlediklerimle, anlatıldığı kadarıyla tanıyabildim. Şurada mezarının altındaki yazıda yazan Gültepe halkının ona şükran duyduğuna dair ifadeleri aslında onun nasıl bir insan olduğuna dair bence en kuvvetli işarettir.”

“BİZİMLE BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK”

Aydın Erten’in adının yıllar geçse de yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Tugay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Aydın Erten’in hayatından dersler çıkaracaksak diyeceğiz ki evet bu ülke Aydın Erten gibi insanları yetiştirebiliyor. Onları kendine lider yapabiliyor. Onun verdiği hizmetler unutulmuyor. Onun tavrı unutulmuyor. Ona duyulan sevgi ve saygı ölümünden 24 yıl geçse de belki 84 yıl geçse de gönüllerde kalmaya devam edecek. Kalplerde yaşatılmaya devam edecek. Ve onun bize örnek olarak bıraktığı o davranışlar, o düşünceler her zaman biraz önce arkadaşlarımızın söylediği gibi bizlere ışık tutmaya, örnek olmaya devam edecek. Her zaman biz yaşadıkça, onu tanıyan ona büyük saygıyı ve sevgiyi duyan bütün insanlar yaşadıkça o da bizimle birlikte yaşamaya devam edecek. Işıklar içerisinde uyusun, ruhu şad olsun.”

MUTLU: TOPLUMCU BELEDİYECİLİĞİN İZMİR’DEKİ ÖNDERİ

Anmaya ev sahipliği yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, konuşmasında, seçim döneminde ilk ziyaretini Gültepe’de Aydın Erten’in mezarına yaptığını hatırlattı. Erten’in her zaman halkı için ve halkı yararına çalıştığına dikkat çeken Başkan Mutlu, şunları söyledi: “İzmir için, Konak için gerçekten kentin simgesi olan, vefatının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala unutulmayan ve hala hepimizi burada, bir arada toplamayı başaran bir efsane; toplumcu belediyeciliğin İzmir’deki önderlerinden Aydın Erten. Aydın Erten 1973-1980 yılları arasında iki dönem İzmir’de, Gültepe’de belediye başkanlığı yapıyor. O zaman Gültepe ayrı bir belediye ve başkanlığını yapmak çok da kolay değil. Dönemin Tariş eylemlerinde işçisine, Gültepe halkına sahip çıkan, onların önünde kendisini polise karşı, silahlı kuvvetlere karşı siper eden bir efsane başkan. Tüm bunlarla o kadar göze batıyor ki 12 Eylül’de ilk tutuklananlardan ve işkence görenlerden oluyor. Bir anlamda İzmir’in Terzi Fikri’si diyebiliriz Aydın Erten için. Halkın konut sorununu çözmek için arsa dağıtımından ucuz ekmek, ucuz kömür dahil elektrik getirmek dahil tamamen halkı için halkın yararı için çalışan bir başkan.”

“AYDIN ERTEN VAKFI KURMAK ÜZERE ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK”

Aydın Erten’i ve halkı için verdiği mücadeleyi asla unutmayacaklarını dile getiren Başkan Mutlu, “Aliağa’daki işçi eylemlerinde de en önde o; Söke, Atalan, Kızılcaoğlu ve Güllüce’de köylünün toprak işgali eylemlerinde de o... İnsan aşkı, Gültepe aşkıyla çalışan, büyük devrimci yüreğiyle halka hizmet eden bir büyük başkan. Yoksulun, kimsesizin yoldaşı. Ölümünden önce ailesine, dostlarına ‘ölümden korkmuyorum’ diyor. ‘Hoş geldi, sefa geldi. Yalnız bir vasiyetim var. Beni ölünce Gültepe’ye gömeceksiniz.’ Gültepe yaşadığında ve yaşamının bitmesinden sonra da onun için hep vazgeçilmez olan bir yer. Daha önce de söz vermiştim Gültepeli dostlarıma. Aydın Erten Vakfı kurmak üzere çalışmalarımıza başladık. Zaten unutulmadı, unutulmayacak ama Aydın Erten’in anısına çok daha kalıcı işler yapmak üzere bir vakıf aracılığıyla bundan sonra çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Onun yaptığı toplumcu belediyecilik, sosyal belediyecilik hizmetleri bize ışık tutmaya devam ediyor. Biz bize bıraktığı mirası en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz. Onun çizdiği ranta değil, halka hizmet yolunun birer yoldaşı olacağız ve o yolda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ne Aydın Erten’i unutacağız ne de halkı için verdiği mücadeleyi. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

IŞIK: AYDIN ERTEN’İN VERDİĞİ ARSALARDA YAPILMIŞ BİR EVDE BÜYÜDÜM

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Erten’in zamanında halka vermiş olduğu arsalardan birinde yapılmış bir evde büyüdüğünü ve şimdi belediye başkanı olarak onun açtığı yolda ilerlemeye gayret ettiğini ifade ettiği konuşmasında şu cümlelere yer verdi: “Yerini doldurabilir miyim? Mümkün değil. Ama onun gibi bir belediye başkanı olmak, halkın yanında olmak, halkla birlikte olmak, ondan bana kalan miras. Her Gültepelinin kalbinde mutlaka yer etmiştir, herkese dokunmuştur, herkese bir emeği geçmiştir. Anısı önünde saygıyla ediyorum.”

KINAY: YAPILANLAR, YAPILACAK OLANLARIN BİR BAŞLANGICIDIR

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise tüm belediye başkanlarının Aydın Erten’i örnek alması gerektiğini vurguladı ve “Sorumluluğumuz çok fazla. Biz onlardan aldığımız inançla, emekle beraber onların hiç unutulmadığı, yaptıkları işlerle, sözlerle, emeklerle geleceğe taşındığı bir yolculuğun aslında taşıyıcılarız. O eli alıp başka ellere biz vereceğiz. Yapılanlar, yapılacak olanların bir başlangıcıdır” dedi.

ÖZDEMİR: AYDIN ERTEN İSMİ BİR SEMBOLDÜR

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Barış Özdemir ise Aydın Erten’in, her türlü baskı ve zulme karşı direnişin sembolü olduğunu söyledi ve konuşmasında, “Aydın Erten, devrim mücadelesinin sembolüdür. Emek mücadelesinin sembolüdür. Özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sembolüdür. Her türlü baskıya ve zulme karşı direnişin sembolüdür. 12 Eylül faşizmi, halkın oylarıyla seçildiği Gültepe Belediye Başkanlığı’ndan onu almıştır. Ama asla Gültepelilerin ve İzmirlilerin gönlünden alamayacaktır. Mücadelesi devamlı yolumuza ışık tutacaktır” ifadelerini kullandı.

İLGAZİ: MÜCADELESİ, MÜCADELEMİZE IŞIK OLSUN

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de özellikle gençlere öncü olduğunu, yollarını açtığını dile getirerek, “Onun mücadelesi her zaman bizim mücadelemizde bir ışık oldu. Ben onu rahmetle, saygıyla anıyorum. Kendisi gerçek bir halk insanıydı, devrimciydi. Gültepe halkına yaptıkları ortada. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Mücadelesi, mücadelemize ışık olsun” diye konuştu.

BAYIR: ARAŞTIRIN, OKUYUN VE ONA SAHİP ÇIKIN

CHP Önceki Dönem İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da gençlere seslendiği konuşmasında yeni nesilden Aydın Erten’i tanımalarını, onun yaptıklarını öğrenmelerini istedi. Bayır, “İyi bir dostumdu, yol arkadaşımdı, mücadele arkadaşımdı. Yarın için direnenlerin lideri konumunda bir arkadaşımızdı. En son o kötü hastalığa yakalandığı zaman hastalığa da çok direndi, mücadele verdi. Buradan özellikle genç kuşak arkadaşlarımıza, yarın için direnecek olan gençlerimize onun hayatını iyi incelemelerini, verdiği mücadeleyi iyi okumalarını tavsiye ederim. Lütfen araştırın, okuyun ve ona sahip çıkın” dedi.

SERTEL: UNUTULMAZ BİR HALK LİDERİ VE YEREL YÖNETİCİYDİ

CHP Önceki Dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel, Erten’in tüm gençlere ağabeylik yaptığını, kendilerine her zaman moral verdiğini dile getirerek şunları söyledi: “Aydın Erten, halkıyla beraber elektrik getirmek için direkleri diken, Tariş’te herkesin korkup kaçtığı dönemde işçilere bağrını açan ve onlarla birlikte aşını paylaşan korkusuz, yiğit bir insandı. Aydın ağabey, gençlere moral veren, dayak yiyip işkence görenlerin ayaklarını tedavi eden bir ağabeydi. Hayatın en acı noktalarında gülümsemeyi bilen bir insandı. Aydın Erten unutulmaz bir halk lideri ve yerel yöneticiydi. Onu burada saygıyla sevgiyle bir kez daha anıyorum.”

MUMCU: DEVRİMCİ BİLİNCİN MİRASIYLA HALK İÇİN, HALKLA BERABER

Konuşmacılar arasında yer alan Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu da “Aramızda ayrılışının üzerinde yıllar geçmiş olsa da kendisini anmak için burada bizi bir araya getiren örnek bir devrimci olan Aydın Erten’i selamlayarak başlamak istiyorum. Aydın Başkan devrimci bilincin mirasıyla halk için, halkla beraber, bir kentin nasıl yönetileceğinin güzel örneklerinden birini vermişti” sözleriyle Erten’i andı.

GEZENOĞLU: ATATÜRKÇÜYDÜ, SOSYALİSTTİ

İzmir 68’liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu ise Aydın Erten’in lider kişiliğine vurgu yaptı ve “1964-1973 yıllarında öğrenci lideri olarak eylemleri başlatan bir ateşleyendi.1973-1980 arasında da belediye başkanı, devamında da CHP siyasetinin etkin bir ismiydi Aydın Erten. Atatürkçüydü, sosyalistti. Okullarda, fabrikalarda, grev ve işgallerde, tarlalarda, gecekondularda sayısız eylemde birlikte olduk. 1970-1980 arası belediye başkanlığı halkın emrinde, yani halka emreden değil, halkın emrinde olan bir belediye başkanı olarak halk belediyeciliğinin örneği oldu” şeklinde konuştu.