'Efsane Cuma' turisti mutlu etti

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan indirim dönemi, dün Türkiye’de de yoğun ilgiyle başladı. “Efsane cuma” adıyla bilinen kampanyalar için alışveriş merkezlerinin önünde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Şişli’de bulunan bir AVM’ye girmek için kuyrukta bekleyen yurttaşlar, mağazalarda yaşanan izdihamı ve kasa önlerinde devam eden kuyrukları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

İhtiyaçlarını satın almak için eşiyle birlikte indirim günlerini beklediklerini belirten Çiğdem Özbey, “Kuyruktakilerin çoğu yabancı uyruklu. Fiyatlar onlara uygun geliyor. Boş valizlerini doldurmak için sırada bekliyorlar. Bizler de çocuklarımıza bir mont alabilmek için bekliyoruz. Valiz doldurmaya gelmedik” ifadelerini kullandı.

‘KUYRUK NORMAL’

Kışlık giyim ürünleri için alışveriş merkezine geldiğini söyleyen Hülya Vardar, “İndirim günlerinden önce şişirilmiş bir etiket uygulamasıyla kendi fiyatının üzerine çıkarılan ürünler, belki normal fiyatlarına indirilmiştir umuduyla geldim. Kuyruk oluşması normal. Herkes hayat pahalılığından indirim kovalıyor” dedi.

Eşinin ihtiyaçlarını almak için beklediğini söyleyen Ramazan Altın, “Mesai saatleri içinde böyle bir kuyruk oluşması çok garip. Biz indirim var sanıyoruz halbuki indirim yok. Her şey çok pahalı. İndirime girenler de su geçiren botlar, suni deri ve kalitesiz materyaller kullanılan ürünler” dedi.

‘HER ŞEY ÇOK PAHALI’

Çocuğunun kışlık ihtiyaçları için AVM kuyruğunda bekleyen Çiğdem Latifoğulları, “Bence fiyatlar hâlâ çok yüksek. İki parça ürün alacaksak yine de indirim günlerini beklemek zorundayız. Fırsat varsa bir nebze olsun faydalanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Fiyatlarda büyük bir indirim uygulanmadığını düşündüğünü belirten Ufeyra Dede, “Şu kuyruğun para harcama hırsıyla oluştuğunu düşünüyorum. Fiyatlar orijinal etiketlerine göre iki kat artırıldığı için indirimli hali bile bence pahalı. O yüzden bugün bir şey alamasam da üzülmeyeceğim” diye konuştu.

‘KIBRIS’A GÖRE KALABALIK’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye ziyaret için geldiklerini söyleyen İzzet Derya, “AVM’lere böyle bir ilginin olduğunu görmek beni hayrete düşürdü. Eşimle, birkaç eşya bakmak için geldik, ama bu çok yoğun bir kalabalık. Kıbrıs’ta AVM’lere böyle bir yoğunluk görmedim” dedi.