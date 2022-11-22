'Efsane Cuma' alışverişlerinde dolandırılmamak için 8 öneri

22 Kasım 2022 Salı, 12:29

Dünyada 'Black Friday' Türkiye'de ise 'Efsane Cuma' olarak bilinen indirim günleri dönemi yine geldi çattı. Ünlü bir antivirüs şirketinin operasyon direktörü Alev Akkoyunlu, bu dönemde dolandırılmamak için 8 öneride bulundu.

Akkoyunlu, “Yılın en büyük alışveriş etkinliği Efsane Cuma ve Siber Pazartesi sırasında kimse alışveriş yaparken dolandırıcılıkların veya kimlik hırsızlarının kurbanı olmayı beklemiyor ancak siber dolandırıcılar sahte siteler, gerçek olamayacak kadar cazip indirimler, oltama e-postaları ve SMS’lerle tüketicileri gafil avlıyor” diye konuştu.

"TÜKETİCİLER GAFİL AVLANIYOR"

Akkoyunlu, alışveriş sezonunda dolandırıcıların kişileri hazırlıksız yakalamaması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: