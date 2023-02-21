Ege Adaları’nda yardım seferberliği

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:00

Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan büyük depremler sonrası ülkede ve tüm dünyada yardım seferberliği başlarken Ege Adalar’ında toplanan yardım malzemeleri, Bodrum üzerinden deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Yunanistan’ın Kos ve Leros Adaları’nda deprem mağdurları için toplanan yardım malzemeleri Bodrum’a getirildi. Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu tarafından Cruise Port’ta karşılanan Yunan heyetinin yanında getirdiği 39 palet ve 270 büyük poşet yardım malzemesi, yetkililer tarafından teslim alındı.

Kos Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Stamatia Kantarzi, İş İnsanı Sami Payzanoğlu, Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Malatya’ya gidiş hazırlığı yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

PAYZANOĞLU: İLAÇ VE GIDA YARDIMI İÇİN KAMPANYA BAŞLATIYORUZ

Leros Belediye Başkanı Michael Kolias’ın bizzat kendisinin Bodrum’a gelmek istediğini ancak yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirten iş insani Sami Payzanoğlu, “Leros Belediye Başkanı Michael Kolias, Türk ulusuna başsağılığı ve geçmiş olsun mesajını iletmemi istedi. Ben doğduğum büyüdüğüm ada kentinde böyle bir seferberlik, böyle bir dayanışma görmedim. Herkes yardım yapabilmek için canla başla çalışıyor. Şimdi ikinci sırada ilaç ve gıda yardımı için kampanya başlatıyoruz” diye konuştu.

KANTARZI: İSTANKÖY HER ZAMAN YANINIZDA

Kos Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Stamatia Kantarzi ise deprem olunca İstanköy halkının hemen yardım çalışmalarına başladığını belirterek şunları söyledi:

“Bu üzücü olayda fark ettik ki insanlıkta din ve ırk ayrımı olmaması gerekiyor. İstanköy her zaman yanınızda olacak ve yardım etmeye devam edecek. Çocuklarımız okullarına gelirken ellerinde malzeme poşetleriyle geliyorlar. Çok farklı duygular yaşıyoruz. Çocuklarımızın bu düşüncelerle hareket etmesi çok önemli.”

ARAS: İKİ ÜLKE ADINA DA ÇOK DEĞERLİ

Gösterilen yüce gönüllülük için Yunan halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Aras, “Büyük bir coğrafyada, büyük bir nüfus bu depremlerden etkilendi. Bizler, ilk günden itibaren var gücümüzle bölgeye, bölge halkına destek olabilmek için çalışıyoruz. Böyle günlerde siz komşularımızı yanımızda görmek bizler için gurur verici. Bu dostluk ve dayanışmanın sürmesi iki ülke adına da çok değerli. İki komşu belediyeye de bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Yardım malzemelerinin bizzat yerine ulaşması için çalışacağım, bu konuda içiniz rahat olsun” dedi.

Heyet, Rodos Belediyesi’nin de topladığı yardım malzemelerini de en kısa süre içinde Kos üzerinden Bodrum’a ulaştırılacağını ifade etti.