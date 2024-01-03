Ege Akersoy tarafından darbedilen İsmail Aydemir ilk kez konuştu: 'Ben o çocuğu affederim ama...'

Filistin'e destek mitingi sonrası 'Tevhid' bayrağı taşıdığı için Ege Akersoy tarafından darbedilen İsmail Aydemir, "Ben aslında affederim ama o yumruk beni aştı" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:32
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İstanbul'da 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Filistin'e destek, şehitlere rahmet' mitinginden sonra taşıdığı hilafet bayrağı nedeniyle darbedilen İsmail Aydemir tvnet'e açıklama yaptı.

“BEN BU ÇOCUĞU AFFEDERİM ASLINDA…”

Önce hilafet bayrağını ardından Türkiye bayrağını öpüp alnına koyan Aydemir, "Bu yumruk bana atılmadı. Benim 2 çocuğum var, o da benim çocuğum yaşlarında. Ben o çocuğu tanımam, bilmem, şahsi bir şeyim yok. Ben o çocuğu affederim aslında, nefis yapmam, o yumruğu onun cahilliğine veririm. Ama o yumruk beni de aştı, benim şahsımı aştı" diye konuştu.


Ege Akersoy tevhid bayrağı İsmail Aydemir

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