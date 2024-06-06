Ege Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Ferdi Zeyrek oldu

Yayınlanma: 06.06.2024 - 19:24

Güncelleme: 07.06.2024 - 09:27

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ege Belediyeler Birliği’nin 2024 yılı Haziran ayı Meclis toplantısına katıldı. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile üye il ve ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın verdiği önerge ile başkanlığa aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda Başkan Zeyrek, Ege Belediyeler Birliği’nin oybirliği ile yeni başkanı oldu. Başkanvekilliklerine ise, Denizli Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım ile Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya seçildi.

BAŞKAN TUGAY, BAŞKAN ZEYREK’İ TEBRİK ETTİ

Toplantıya ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün seçtiğimiz Ege Belediyeler Birliği Başkanımızı, başkanvekillerimizi, divan katiplerimizi ve encümen üyelerimizi seçilmelerinden dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemin, onlar için, bizim için başarılarla dolu olmasını yürekten temenni ediyorum. Bu dönem, dayanışma içerisinde çalışarak zorlukları aşacağımız bir dönem. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Ferdi Başkanımı tekrar tebrik ediyorum, tüm üye arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

“MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZIN GÖREV VE SORUMLULUK BİLİNCİYLE BURADAYIZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, “Bizler, hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsun, milyonlarca vatandaşımızın görev ve sorumluluk bilinciyle buradayız. Bu sorumlulukla daha güçlü birliktelikleri sağlamalıyız. Kutuplaşma, çatışma ve ayrışma yerine, uzlaşı, beraberlik ve işbirliğini hayata geçirmeliyiz. Yerel seçim sonuçlarından da anlaşılacağı üzere vatandaşın en büyük talebi ve mesajı bu olmuştur. Ekonomik krizin, hayat pahalılığının, yoksulluğun her geçen gün derinleştiği bir ortamda bizlere düşen; can yakıcı sorunları gidermek için zaman kaybetmeden çalışmaktır. Halkın refahını, özgürlüğünü, mutluluğunu artırmayı merkeze alan, yeni bir siyaset dilini geliştirmektir. Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir demokrasi ve sürdürülebilir özgürlükleri inşa etmektir” dedi.

“SİYASİ PARTİ AYIRT ETMEKSİZİN BÜTÜN ÜYE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Başkan Zeyrek, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bizler yerel yöneticiler olarak, vatandaşlarımızın bu taleplerini en hızlı ve etkili biçimde yerine getirebilecek konumdayız. Bunun için öncelikle biz belediye başkanlarının birlikte ve uyum içinde çalışması gerektiğine inanıyorum. Ege gibi ülkenin gözbebeği bir bölgede, kıymetli üyelerimizin değerli oylarıyla göreve gelmek beni son derece mutlu ediyor. Bu sorumlulukla; acilen, siyasi parti ayırt etmeksizin bütün üye belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Onların sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz. Halkın önemli sorunlarını çözmek için yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında da iş birliğinin olanaklarını arayacağız. Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın, şehirlerimizin sorunlarını etkili ve hızlı şekilde çözebilmenin başkaca bir yolu yok.”

“EŞİTLİKÇİ VE DEMOKRATİK BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞACAĞIZ”

Ege Belediyeler Birliği’nde geçmişin tecrübesini, bugünün çalışma ve sorun çözme iradesini, geleceğin vizyonuyla bir arada bulunduracaklarını vurgulayan Başkan Zeyrek, “Bu nedenle kapsayıcı olacağız, bu nedenle partizanlık ya da bölgecilik yapmayacağız, bu nedenle kısır tartışmalara girmeyeceğiz, bu nedenle gündelik siyasi hesaplara kapılmayacağız. bu nedenle eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalışacağız” dedi.

BAŞKAN ZEYREK, KENDİSİNİ DESTEKLEYEN ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Zeyrek, konuşmasının son bölümünde, “Yerel yöneticiler olarak, kentlerimiz farklı olsa da ortak sorunlarımız bulunuyor. Doğal afetler ve afetlere dirençli kentler, iklim krizi, çevresel değişim ve dönüşüm, tarım, hayvancılık, sağlıklı gıdaya ulaşım, göç hareketliliği, ulaşım, yoksulluk, sosyal belediyecilik ve daha birçok başlıkta sıralayabileceğimiz, her gün karşı karşıya kaldığımız sorunlar… Tek başına başa çıkmakta zorlanacağımız ancak bir araya geldiğimizde rahatlıkla üstesinden gelebileceğimiz sorunlar. Bizler bu bilinç ve duygularla çalışacağız. Daha güçlü, daha etkili, daha yetkin Ege Belediyeler Birliği’ni hep birlikte hayata geçireceğiz. Görev alsın, almasın tüm üyelerimizi bu sürece omuz vermeye, katkı sunmaya davet ediyorum. Beni bu göreve layık görev kıymetli üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha güzel yarınlara birlikte yürümek umuduyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.