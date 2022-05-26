Ege Bölgesi için 'sıcaklık artışı' uyarısı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 14:48

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ege Bölgesi genelinde hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde (gece sıcaklıklarının 4 ila 6 derece, gündüz sıcaklıklarının 8 ila 12 derece) seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

İl merkezlerinde bu hafta içinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 27-31 Mayıs'ta şöyle olması bekleniyor:

"İzmir 21/34, 22/34, 21/37, 19/32, 18/32

Aydın 21/38, 21/39, 21/40, 19/32, 18/36

Balıkesir 15/33, 15/34, 16/37, 16/33, 15/33

Çanakkale 18/32 19/30 19/32 19/27 17/31

Manisa 20/37 20/37 21/39 18/34 18/36"