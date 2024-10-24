Ege Bölgesi'nde konser ve etkinlikler iptal edildi

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:39

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:39

Ege Bölgesi’denki Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla gibi büyükşehir belediyeleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısı nedeniyle konser ve eğlence etkinliklerinin iptal ettiğini duyurdu. İptallerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini kapsamadığı aktarıldı.

Başsağlığı mesajı yayımlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, “Ankara’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle, 25-26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız Aydınfest Gençlik Festivali ileri bir tarihe ertelenmiştir” açıklaması yaparken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Ankara’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle, 24 Ekim’de Avlu Kongre ve Kültür Merkezimizde düzenlenecek “Kesişmeler” adlı dinletimiz iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyor; terörün her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesaplarından “Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısı nedeniyle, 24-25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız Cumhuriyet Haftası etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimizin başı sağ olsun” açıklaması yayımladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de “Terörü lanetliyoruz!” başlıklık, “Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye düzenlenen hain terör saldırısı nedeniyle; Cumhuriyet Bayramı kapsamında 24-25-26 Ekim tarihlerinde Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullanan bir açıklama yayımladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi de “Ankara Kahramankazan’da yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle 26 Ekim’e kadar düzenleyecek olduğumuz tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” açıklaması yaptı.