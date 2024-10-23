İzmir’de konser ve eğlence etkinlikleri iptal edildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki tüm konser ve eğlence etkinliklerini iptal etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısı nedeniyle konser ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Değerli hemşehrilerimizin dikkatine; Başkentimiz Ankara’da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.”
Etiketler: #İzmir Büyükşehir Belediyesi #İzmir #TUSAŞ
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