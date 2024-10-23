İzmir’de konser ve eğlence etkinlikleri iptal edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki tüm konser ve eğlence etkinliklerini iptal etti.

İzmir’de konser ve eğlence etkinlikleri iptal edildi
Abone Ol google-news
İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.10.2024 - 23:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısı nedeniyle konser ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Değerli hemşehrilerimizin dikkatine; Başkentimiz Ankara’da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.”


Etiketler: #İzmir Büyükşehir Belediyesi #İzmir #TUSAŞ

İlgili Haberler

Son Dakika... Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Son Dakika... Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var
Son Dakika... TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu

Son Dakika... TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri belli oldu
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit olan taksicinin babası konuştu: 'Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular'

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit olan taksicinin babası konuştu: 'Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler