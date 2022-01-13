Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 01.54'te Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7.30 kilometre derinlikte gerçekleşen depremle ilgili ilk olumsuz bir ihbar alınmadığı kaydedildi.
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