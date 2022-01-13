Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

DHA
13 Ocak 2022 Perşembe, 03:11
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 01.54'te Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7.30 kilometre derinlikte gerçekleşen depremle ilgili ilk olumsuz bir ihbar alınmadığı kaydedildi.


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