Ege Denizi'nde art arda depremler

22 Ekim 2021 Cuma, 14:22

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Girit Adası’nı gösterdi.

Ege depreminin ardından saat 13:25’te bu kez Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.