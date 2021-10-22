Ege Denizi'nde art arda depremler
Ege Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Girit Adası’nı gösterdi.
Ege depreminin ardından saat 13:25’te bu kez Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 22, 2021
AKDENIZ https://t.co/0TKPrcQrvM
22.10.2021, 13:25:22 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 11.7 km#Kandilli
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