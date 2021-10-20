Van'da art arda deprem
Van’nın Tuşba ilçesinde önce 3,8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonda da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'ın Tuşba ilçesinde, akşam saatlerinde art arda iki deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 17.59’da merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem medyana geldi.
#DEPREM: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 18.05'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 20, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Bu depremden çok kısa bir süre sonraysa kent ikinci bir depremle sarsıldı. AFAD’a göre saat 18.05’de merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü bu kez 4.1 oldu.
Depremler sonrası herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
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