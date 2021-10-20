Van'da art arda deprem

Van’nın Tuşba ilçesinde önce 3,8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonda da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 18:21
Van'da art arda deprem
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Van'ın Tuşba ilçesinde, akşam saatlerinde art arda iki deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 17.59’da merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem medyana geldi.

Bu depremden çok kısa bir süre sonraysa kent ikinci bir depremle sarsıldı. AFAD’a göre saat 18.05’de merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü bu kez 4.1 oldu.

Depremler sonrası herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.


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