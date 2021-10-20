Van'da art arda deprem

20 Ekim 2021 Çarşamba, 18:21

Van'ın Tuşba ilçesinde, akşam saatlerinde art arda iki deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 17.59’da merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem medyana geldi.

#DEPREM: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 18.05'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



?? https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) October 20, 2021

Bu depremden çok kısa bir süre sonraysa kent ikinci bir depremle sarsıldı. AFAD’a göre saat 18.05’de merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü bu kez 4.1 oldu.

Depremler sonrası herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.