Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

17 Temmuz 2022 Pazar, 15:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege Denizinde rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.