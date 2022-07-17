Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşlar uyarıldı.

İHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 15:38
Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege Denizinde rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. 


meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü Ege Denizi Fırtına
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler