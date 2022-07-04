HDP danışma kurulu listesinde yer alan Kerem Fırtına kimdir?
Oyuncu Kerem Fırtına, HDP'nin danışma kurulu listesinde yer aldı. Kerem Fırtına kimdir? Kerem Fırtına hangi dizi ve filmlerde yer aldı?
23 Eylül 1981 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Kerem Fırtına İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Şahika Tekand Studio Oyuncuları ‘nda 2 yıl oyunculuk eğitimi alan Fırtına'nın, Osman Sınav ile tanışması onun oyunculuk kariyerinde bir hayli önemli dönüm noktası oldu.
2000 yılında TRT'de Martılar ve İstanbul adlı TV filminde oynadı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Eren Eylül karakteri ile tanınmaya başlandı. 2012 yılında Karadayı kadrosunda yer aldı. 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde oynadı.
Kerem Fırtına'nın oynadığı filmler
- Konak
-Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
-Son Çıkış
- Hakikat
-Esrarli Gözler
-Martılar ve İstanbul
-Aşk Ağlatır
HDP 5. Olağan Kongresi'nde bir danışma kurulu oluşturdu. Kerem Fırtına da, bu kurulda yer aldı. Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ali Bayramoğlu, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Levent Köker, Mahmut Demiralp, Mehmet Altan, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya, Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu.
Video Haberler
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Metroda 'alkol' kavgası
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Yunanistan’da 53 noktada orman yangını
- Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi karşıya geçti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Çekiçli adam dehşeti kamerada: Ortalık savaş alanı
- Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
- Saldırıdan denize atlayarak kurtuldular
- Şırnak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Demirören'e tarih verdi
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- D. Kiev-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu!
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Trafik ışıklarında yeni dönem