HDP danışma kurulu listesinde yer alan Kerem Fırtına kimdir?

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:34

23 Eylül 1981 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Kerem Fırtına İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Şahika Tekand Studio Oyuncuları ‘nda 2 yıl oyunculuk eğitimi alan Fırtına'nın, Osman Sınav ile tanışması onun oyunculuk kariyerinde bir hayli önemli dönüm noktası oldu.

2000 yılında TRT'de Martılar ve İstanbul adlı TV filminde oynadı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Eren Eylül karakteri ile tanınmaya başlandı. 2012 yılında Karadayı kadrosunda yer aldı. 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde oynadı.



Kerem Fırtına'nın oynadığı filmler

- Konak

-Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

-Son Çıkış

- Hakikat

-Esrarli Gözler

-Martılar ve İstanbul

-Aşk Ağlatır

HDP 5. Olağan Kongresi'nde bir danışma kurulu oluşturdu. Kerem Fırtına da, bu kurulda yer aldı. Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ali Bayramoğlu, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Levent Köker, Mahmut Demiralp, Mehmet Altan, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya, Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu.







