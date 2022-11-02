Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 50'nin üzerinde kişi kayıp
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 50'nin üzerinde kişi kayboldu.
Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, teknenin battığı bölgede bir erkek cesedi tespit edildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu.
Mısır, Afganistan ve İran kökenli 11 kişi kurtarıldı, 50'nin üzerinde göçmene ise hâlâ ulaşılamadı.
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