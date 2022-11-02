Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 50'nin üzerinde kişi kayıp

Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 50'nin üzerinde kişi kayboldu.

AA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:43
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 50'nin üzerinde kişi kayıp
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Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, teknenin battığı bölgede bir erkek cesedi tespit edildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre teknede 68 düzensiz göçmen bulunuyordu.

Mısır, Afganistan ve İran kökenli 11 kişi kurtarıldı, 50'nin üzerinde göçmene ise hâlâ ulaşılamadı. 


Ege Denizi göçmen düzensiz göçmen

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