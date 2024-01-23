Ege Denizi'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:43

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:43

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzey yönünden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi.