Maden ocağı açmak istiyorlar: Kuzey’de yeni talan tehlikesi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

Son olarak Çatalca mevkisinde 973 futbol sahası büyüklüğünde maden işletmek için adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Kuzey Ormanları’ndan geçecek olan 120 kilometre uzunluğundaki Gebze-Çatalca demiryolu projesi gündemdeki yerini korurken yeni bir maden projesi için süreç başlatıldı.

DİNAMİT KULLANILACAK

Pluto Enerji Yatırım Anonim Şirketi, Çatalca mevkiinde işlettiği maden sahasını büyütmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. 9 milyon 200 bin TL değerindeki projeye onay verilmesi durumunda Kuzey Ormanları’nın büyük bir bölümü yok edilecek. Şirket 40 yıllık işletme ruhsatının olduğu bölgedeki 691 hektarlık alanda maden işletecek. Bu da 973 futbol sahası büyüklüğüne eşit. 4’üncü grup maden olarak belirlenen projeyle birlikte alandan sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi hammadde çıkarılacak. Yılda 675 bin ton üretimin yapılacağı düşünülen madende yıllık 75 bin tonluk da maden atığı oluşacak. Oluşan atık 2.24 hektarlık pasa döküm alanında saklanacak. Pasa daha sonra ocak restorasyonunda kullanılacak. Maden çalışmaları kapsamında bir patlayıcı tipi olan ANFO ve dinamit de kullanılacak.

AĞAÇLAR KESİLECEK

Şirketin hazırladığı Çevresel Etki Değerlendirmesi raporuna göre bölgede karaca, yaban tavşanı, kaya sansarı ve yaban domuzu görüldü. Alan 2005’te Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilen Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kalıyor. Şirket projeye verilecek onayın ardından kesilecek ağaç sayısını netleştireceğini belirtti.

DERE YATAKLARI VAR

Pluto Enerji Yatırım Anonim Şirketi birçok kurum ve kuruluştan da görüş aldı. Orman alanında yapılmak istenen projeye karşı Tarım ve Orman Bakanlığı görüşünde “Sakınca bulunmamaktadır” denildi. Aynı bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri’nin görüşünde ise, “Talep edilen alanın, İstanbul’a içmesuyu temin edilmekte olan ve İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek işletilen, Istranca Yıldız Dereleri Projesi kapsamında yer alan Büyükdere (Çilingozdere) Barajının Uzun Mesafeli Koruma alanında kaldığı ve maden izni talep edilen alanda Çavdar Deresi ve isimsiz yan kolu olan çok sayıda dere yatağının yer aldığı tespiti yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.