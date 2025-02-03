Ege depremle sallanmaya devam ediyor… Naci Görür’den ‘tsunami’ uyarısı!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:49

Güncelleme: 03.02.2025 - 15:49

Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda bölgedeki deprem sayısı 400'ü geçti. Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişen depremler Türkiye'de hissedilmese de tedirginliğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün 00.30 ile 15.30 saatleri arasındaki 15 saatlik zaman diliminde en küçüğü 1.7 en büyüğü 4.8 olmak üzere toplam 89 deprem meydana geldi.

“DEPREM FIRTINASI SONA ERENE KADAR…”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremleri değerlendirdi. NTV'ye konuşan Görür, “Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" uyarısında bulundu.

Kıbrıs fayının daha önce 8'in üzerinde deprem ürettiğine dikkat çeken Görür, "Çok büyük depremler üretebilir Helen-Kıbrıs fayı. Bölge ile Türkiye arası 140 kilometre" dedi.

“7 ÜZERİ OLURSA TSUNAMİ DAHİ BEKLEMEK MÜMKÜN”

"7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?" sorusuna yanıt veren Görür, "7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santoroini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz seviyelerinde kıyı bölgelerinde tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm" uyarısında bulundu.