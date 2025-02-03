Son dakika deprem... Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 12.29'da gerçekleşen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 3, 2025
EGE DENIZI https://t.co/qdmMvVOiZ4
03.02.2025, 12:29:41 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Etiketler: #Son dakika #Ege Denizi #deprem
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