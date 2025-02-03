Son dakika deprem... Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika deprem... Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:46

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 12.29'da gerçekleşen depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.


Etiketler: #Son dakika #Ege Denizi #deprem

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