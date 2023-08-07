Ege Üniversitesi Hastanesi çalışanları iş bıraktı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:36

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:36

Ege Üniversitesi Hastanesi işçileri toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacakları için bir günlük iş bıraktı. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İzmir Şube üyesi işçiler, poliklinikler önünde bir araya gelerek alacaklarının bir an önce ödenmesini istedi.

"İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için birleşin" pankartı ile başhekimlik önüne yürüyen işçiler “Yönetim nerede emekçiler burada”, “İşçiyiz haklıyız söke söke alırız”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarını attı.

Başhekimlik önünde basın açıklamasını okuyan Sağlık-İş İzmir Şubesi Sekreteri Özgür Arslan, “Başhekimlik önünde yapılan açıklamada, üniversite yönetiminin işçilerin emeğini hiçe sayan politikalarında ısrarla devam etmektedir. Kurum yönetim idari kadroları sürekli yenilense de gelen yönetimin işçilere bakış açılarında olumlu bir değişim sağlanamamış yıllarca taşeron zulmüne maruz kalan işçiler kadroya geçiş sonrasında da devam etmektedir. Kadro sürecinden sonra Sendikamızın yetki aldığı 2 dönem de yönetimin işçilerin emeğini yok saymadaki ısrarlı tavrı uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmesi süreçlerinde işçilerin alın terinin karşılığını vermek yerine sürekli olarak baskı ve yok sayma uygulamalarını arttırarak devam etmiştir” diye konuştu.

“MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİMİZ”

Üniversite yönetiminin geriye dönük ödemelerin ilk taksitinin 31 Temmuz'a kadar ödeneceğini bildirdiğini aktaran Özgür Arslan, “Ancak üniversite yönetimi geriye dönük ödemenin ilk taksitini tarafımıza iletilen günde üyelerimizin hesaplarına aktarmamış kurum yönetimi tarafından verilen söz yerine getirilmemiş üyelerimiz mağdur edilmiştir. Yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine uymanız hususunda üyelerimizin desteğiyle 2 dönemdir yaptığımız gibi işçinin alın terinin kazanımı olan hakları için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İŞ BARIŞINI BOZAN BİZLER DEĞİL, SİZLERSİNİZ!”

Alacaklarının ekonomik kriz nedeniyle değer kaybettiğine dikkat çeken Arslan, “Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak üyelerimizle birlikte buradan tekrar sesleniyoruz; iş barışını bozan bizler değil, sizlersiniz! Ülkemizde uygulanan yanlış ekonomik politikalar neticesinde işçi ve emekçiler açısından kriz derinleşerek devam ederken, her gün artan döviz kurları ile birlikte akaryakıta, temel tüketim mallarına, kira artışlarına fahiş zamlarla birlikte yaşanan ekonomik buhran neticesinde üyelerimizin geriye dönük alacakları da değer kaybetmeye devam ediyor. Buradan Ege üniversitesi yönetimine tekrardan sesleniyoruz, üyelerimizin Toplu İş Sözleşmesi kazanımı olan geriye dönük ödemelerin tek bir seferde yatırılmasını aksi taktirde Türkiye sağlık işçileri sendikası olarak üyelerimizle birlikte eylemlilik sürecini haklarımızı alana kadar sürdürmeye kararlıyız. Hakkımız olanı istiyoruz, haklıyız kazanacağız. Birleşen işçiler asla yenilmez!” diyerek sözlerini noktaladı.

“BURADAN SORUYORUZ 98 MİLYON NEREDE?”

Başhekimlik önünde söz alan Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban da Maliye Bakanlığı’nın ödemeleri yaptığı açıklamasını hatırlatarak, “Buradan soruyoruz 98 milyon nerede? diye sorarak, “Bizler hakkımız olanı istiyoruz. Bugün gün sonuna kadar görüşme talebimize bir dönüş yapılmazsa yarın (salı) saat 12.30’dan sonra, çarşamba günü ise tam gün iş bırakacağız” dedi ve eylemlerinin devam edeceğini söyledi.