Ege Üniversitesi'nde hastalara muayene öncesi zorunlu 'set' aldırıldığı iddia edildi

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne tedavi olmak için başvuran yurttaşlara muayene öncesi zorunlu set aldırıldığı iddia edildi. Diş hekimliği fakültesine tedavi için giden bir yurttaş, muayene için oturduğu koltuktan, tedavi seti almadığı için kaldırıldığını savundu. Hastane içinde satış ofisi kurulduğunu kaydeden yurttaş, şikâyetçi olduğu CİMER’den “Set alma zorunluluğu yok” yanıtını aldığını belirtti.

CİMER’e başvuran bir yurttaş, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne muayeneye gittiğini randevu sırası geldiğinde ilgili doktorun odasına girip muayene koltuğuna uzandığını belirterek “Diş tedavi seti alıp almadığımı sordu. Ben de param olmadığı için almadığımı söyleyince beni muayene etmedi. Bu hastanenin güvenlik kameralarında görülebilir. Hastanede tedavi setinin alınmasının zorunlu olmadığını Sağlık Bakanlığı’nca tarafıma gönderilen cevabi yazıda da yer alıyor. Tedavi seti satmak için ofis kurmuşlar. Doktorlar tedavi seti satmak için çalışana baskı yapmaktadır. Çalışanlar öyle söyledi. Bu usulsüzlüğün önüne geçilmesi ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

"ZORUNLULUK YOK"

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından CİMER’e verilen yanıtta, “Koronavirüs pandemi sürecinde virüsün artmaması amacıyla kurumumuzda alınan önlemler çerçevesinde çapraz enfeksiyon ile bulaşı engellemek için tek kullanımlık olan kişisel koruyucu ekipmanları içeren tedavi seti hastalarımızdan talep edilmekle birlikte zorunluluk bulunmamaktadır” denildi.

Cevap yazısının ardından yurttaş, bu defa da eşi için randevu aldı. Randevu sıraları geldiğinde tedavi setlerinin yine kendilerine dayatıldığını dile getirerek “Ben hiçbir diş hastanesinde böyle bir uygulama görmedim. Devlet bu şartı koşmuyorsa eğer, bu hastane neden bizim üzerimizden kazanç sağlıyor. Bu soygunun durdurulması lazım” dedi.