Ege Üniversitesi'nde yapılan kaçak iki binadan kira alınmadı

05 Ekim 2021 Salı, 04:00

Sayıştay raporunda, sosyal tesis, kantin, otel, benzin istasyonu, market ve büfe gibi işletmelerin 2 milyon 680 bin liralık kira borcunun iki yıldır tahsil edemediğini bu durumun da kamu zararına yol açtığını belirledi.

EÜ kampusu içerisinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi girişinde iki yıldır kantin işleten Songül Kaplan’ın sözleşmesini iptal ederek binasını yıkan rektör Budak, bu kez aynı bölgeye iki adet kaçak kantin binası yaptı. Kantinlerden biri hazine arazisine, diğeri yeşil alan üzerine kuruldu. Üç yıl önce kurulan iki kaçak işletme kiralamak için ihaleye verilirken, bina için rektörlük Bornova Belediyesi’ne ve diğer resmi kurumlara ruhsat için de başvuru yapmadı. Şikâyet üzerine kampusa giden Bornova belediyesi ekipleri, iki büfenin hazine arazisi ve yeşil alan üzerine kurulduğunu, ihaleye verildiğini ve işletildiğini tespit etti. Ekipler iki işletmeyi de mühürledi.

İKİ YIL KİRA ALMAMIŞ

Ege Üniversitesi’ne bağlı vakıf ve vakıf iştiraki olan özel şirket kanalıyla yapılan kiralama işlemlerini ihale mevzuatına göre hatalı bulan Sayıştay, sosyal tesis, kantin, otel, benzin istasyonu, market ve büfe gibi işletmelerin 2 milyon 680 bin liralık kira borcunun iki yıldır (2019-2020) tahsil edilemediğini, bu durumun da kamu zararına yol açtığını belirledi. Sayıştay raporunda ayrıca üniversiteye borçlu durumdaki işletmelerin tahliye edilerek yasal süreçlerin başlatılması gerektiğini, üniversiteye bağlı vakıf iştiraki şirketin de ihalelerden men edilmesi gerektiğini anımsatıldı.