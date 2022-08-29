Ege'de 30 Ağustos coşkuyla kutlanacak

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:08

Büyük zaferin 100. yılında Ege’nin dört bir yanında CHP’li belediyeler tarafından düzenlenen konserler, yürüyüşler, geçit törenleri, tiyatro gösterimleri ve çok sayıda etkinlikte yüz binlerce yurttaş cumhuriyeti adına yaraşır şekilde kutlayacak. Egeli yurttaşlar 30 Ağustos’ta tören alanlarını bayraklarıyla kırmızıya boyayacak. Birbirinden ünlü isimlerin vereceği konserler ile renklenecek meydanlarda yaşanacak kurtuluş coşkusu gece geç saatlere kadar sürecek.

İşte il il ve ilçe ilçe kutlama programı:



İZMİR

İzmir’de kutlamaların her yıl olduğu gibi ortak adresi olan Cumhuriyet Meydanı’nda 09.30’da çelenk sunumuyla başlayacak resmi kutlama programı, geçit töreni, halk oyunları gösterisi ile sürecek. Ayrıca kent genelinde çeşitli etkinlikler, söyleşiler, açık alanlarda performanslar, tiyatro gösterimleri ve konserler yapılacak. Türkiye Halk Oyunları gecesi adıyla Konak Atatürk Meydanı’nda da Türkiye’nin 7 bölgesinin halk oyunlarının sergileneceği bir kültür gecesi düzenlenecek. Geleneksel hale gelen Kordon’daki fener alayı yürüyüşünün ardından kutlamaların finalinde Kültürpark çim alanda Zeynep Bastık bir konser verecek.

MUĞLA

Muğla’da resmi kutlama programı sabah 09.30’da Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni ile başlayacak. Folklor gösterileri sonrası program, tören geçişi ile sona erecek. Törene katılan protokol üyeleri saat 11.00’de ise Muğla il merkezindeki şehitliği ziyaret edecek. Akşam saatlerinde Muğla merkezde Menteşe Belediyesi tarafından organize edilecek fener alayı ile sürecek bayram kutlamalarında coşku Cumhuriyet Meydanı’ndaki Pinhani konseri ile doruk noktasına ulaşacak.

AYDIN

Aydın’da sabah resmi törenlerle başlayacak kutlama programı, Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ve 21.30’da Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşecek olan Tuğba Yurt konseri ile devam edecek.

BORNOVA

30 Ağustos Salı günü yapılacak olan resmi törende Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek çelenk sunumunun ardından protokol üyeleri Işıkkent Polis Şehitliği’ni ziyaret edecek.

SEFERİHİSAR

Saat 21.00’da Kaleiçi’nde Seferihisar Belediye Bandosu konseri düzenlenecek.

NARLIDERE

Eski Güzel Sanatlar Fakültesi önünden saat 20.00’da başlayacak fener alayı yürüyüşünün ardından saat 21.00’da Demokrasi Meydanı’nda Grup Times konser verecek.

MENDERES

Menderes’te bu yıl da kutlamaların buluşma noktası olan Özdere Sedat Balcı Stadı, saat 20.00’dan itibaren Gece Yolcuları ve Ezginin Günlüğü konserlerine ev sahipliği yapacak.

DİKİLİ

Toplam üç gün sürecek 36. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek kutlamalar kapsamında, Bülent Ecevit Meydanı’ndan 75. Yıl Parkı’na kortej yürüyüşü düzenlenecek. Dikilili yurttaşlar yürüyüşün ardından sahne alacak Yeni Türkü grubunun şarkıları ile bayramı kutlayacak.

ÇEŞME

Saat 20.30’da Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu önünden başlayacak olan korteje katılacak ilçe halkı ardından saat 21.30’da Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda Levent Yüksel’in vereceği konserle 100. yılı kutlayacak.

BODRUM

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin işbirliğiyle Bodrum Belediye Meydanı’nda ve Karaova Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz halk konserleri gerçekleştirilecek. Bodrum Milta Marina önünden başlayarak Bodrum Belediye Meydanı’nda son bulacak fener alayının ardından Bodrumlular Manga konserinde bir araya gelecek. Zafer coşkusunun bir diğer adresi olacak Karaova Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda ise Bodrum Kent Orkestrası sahneye çıkacak.

MİLAS

Atapark Meydanı’nda saat 21.00’da Edip Akbayram’ın sahne alacağı konser ve fener alayı gerçekleştirilecek.

MARMARİS

Saat 21.00’da Ketenci Otel önünde başlayacak fener alayı yürüyüşüne katılacak olan Marmarisliler, ardından 21.30’da Atatürk Meydanı’ndaki Aydilge konserinde buluşacak.

DATÇA

Zafer Bayramı için düzenlenen özel konserde Nilgün Kızılcı ve orkestrası 21.00’da Datça Amfitiyatro’da sahne alacak.

AYVALIK

Ayvalık sakinleri, saat 21.00’da Ayvalık Amfitiyatro’da düzenlenecek olan 100. yıl özel konserinde Aysun Kocatepe ve Ali Kocatepe’yi dinleyecek.

DİDİM

Didim, 21.00’da Kent Meydanı’nda Sunay Akın’ın sunumu ve Çocuk Kalpler Kumpanyası’nın şarkıları eşliğinde Bir Cumhuriyet Hikayesi adlı organizasyona ev sahipliği yapacak.

KUŞADASI

Saat 21.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri düzenlenecek.

MERKEZEFENDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Fener Alayı düzenleyecek olan Denizli Merkezefendi Belediyesi, toplam üç gün sürecek Gençlik Festivali kapsamında ünlü sanatçı Teoman’in konseriyle halkı coşturacak.

TURGUTLU

Zafer Bayramı’nı ve ilçenin kurtuluşunu Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri ile 4 gün sürecek ortaklaşa kutlayacak olan Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Korteji ile başlayacak olan programda İrem Derici, Manuş Baba ve İlyas Yalçıntaş sahneye çıkacak.

ALAŞEHİR

4. Alaşehir Üzüm Festivali ve 30 Ağustos coşkusu birlikte yaşanacak. 5 Eylül’de sonra erecek festivalin ilk günü olan 30 Ağustos’ta Simge konseri ve zafer korteji yürüyüşü ile kutlama coşkusu başlayacak.