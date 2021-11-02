Ege'de 99 kişi ölümün kıyısından kurtarıldı

02 Kasım 2021 Salı, 11:53

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 82 düzensiz göçmenin de bulunduğu 99 kişi kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında 4 can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 82 kişiyi kurtardı. Aynı noktada bir lastik botun da sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, 17 yabancı uyrukluyu karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.