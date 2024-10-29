Ege’de bayram coşkusu: Fener alayı ve konserlerle kutlanacak

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Türk Yıldızları da 17.30-18.00 saatleri arasında İzmir Körfezi üzerinde nefes kesecek gösteriler sunacak. Saatler 19.45’i gösterdiğinde protokol ve yurttaşlardan oluşan kortej Saat Kulesi’nden Alsancak istikametine doğru 350 metrelik Türk bayrağı ve fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyecek. Saat 20.30’da havai fişek gösterileri ile devam edecek etkinlikler kapsamında Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali’nde Murat Boz Gündoğdu Meydanı’nda sahne alacak.

İlçede Türk bayrağı dağıtarak bayram coşkusunu yaşatan Buca Belediyesi de saat 20.00’de Cumhuriyet korteji ve sonrasında Sevcan Orhan konseri ile bayramı kutlayacak. Bornovalılar da saat 21.00’de Büyükpark’ta Anıl Piyancı konseri ile coşkuyu yaşayacak. Kemalpaşa’da ise fener alayı ve Gülşen Konseri düzenlenecek. Balçova Belediyesi 19.00’da Büyük Cumhuriyet Korteji sonrası Bulutsuzluk Özlemi ile 29 Ekim’i kutlayacak.

FENER ALAYI VE KONSERLERLE KUTLANACAK

“Cumhuriyet Şehri Denizli” mottosuyla bayram kutlamalarına günler öncesinde başladı. Bugün resmi törenin ardından saat 21.00’de Berkay sahne alacak. Merkezefendi Belediyesi’nin Karahasanlı Mahallemizdeki “100. Yıl Meydanı ve Anıtı”nın açılış törenini Karcı Dağı’nda devam eden orman yangını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

MANİSA: Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi işbirliğinde bayram çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Resmi töreninin ardından saat 19.00’da başlayacak olan fener alayı ile meydanlara taşacak olan coşku saat 20.00’de Fazıl Say ve Serenad Bağcan konseri ile doruğa ulaşacak.

BALIKESİR: Balıkesir Valiliği’nin resmi töreni ile başlayacak 29 Ekim kutlamaları gar önünden başlayıp Atatürk Anıtı’nda son bulacak kortej yürüyüşü ve fener alayı ile devam edecek. Saat 20.00’de Cumhuriyet Resepsiyonu ve ardından Can Eren’in DJ performansı ve Zeynep Bastık konseri ile kutlamalar sürecek.

MUĞLA: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Dalaman, Ortaca, Menteşe, Marmaris belediyeleriyle bayram kutlamalarını kente yayacak. Bodrum Turgutreis Meydanı’nda Yaşar, Dalaman Cumhuriyet Meydanı’nda Grup Gündoğarken, Ortaca Belediyesi önünde Evdeki Saat, Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda Norm Ender, Marmaris Atatürk Meydanı’nda da Fuat Saka sahne alacak.

AYDIN: Aydın Büyükşehir Belediyesi ise 29 Ekim’de Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı’nda Sagopa Kajmer konseri düzenleyecek. Didim Belediyesi de fener alayı ile ve Kolpa konseri ile bayramı kutlayacak. Kuşadası’nda da “Tuğba Yurt” bayram coşkusunu doruğa çıkaracak.