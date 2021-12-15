Ege'de Tire ve Germencik’e RES darbesi

15 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Kartal Dağı Koruma Platformu Sözcüsü Zeynel Aydın, “Proje yapıldığı takdirde doğal ve tarihi varlıklarımız, su kaynaklarımız, ekolojik zenginliklerimiz, orman ve tarım arazilerimiz zarar görecek” diye tepki gösterdi.

EnerjiSA firmasının toplam 151 milyon lira bedelle kurmayı planladığı rüzgâr enerji santrali (RES) ve kırma eleme tesisi projesi, Tire ve Germencik halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Tesisin 24 Aralık’ta Aydın ve İzmir illerinde yapılacak ÇED toplantısı için örgütlenen yöre halkı ve çevreciler, doğasına sahip çıkmak için itiraz etmeye ve sesini yükseltmeye hazırlanıyor.

İzmir-Aydın sınırındaki Tire Küçükkale ile Germencik’in Dampınar köylerinin tehlikede olduğunu duyuran Kartal Dağı Koruma Platformu Sözcüsü Zeynel Aydın, “Kurulacak olan RES’ler ile gezici taş ocağı nedeniyle incirimiz ve zeytinimiz tehdit altında. Zeytinimizi ve incirimizi kaybedebiliriz. Temiz enerjiye elbette karşı değiliz ama doğamız, yaşam alanlarımız, tarımsal üretimimizin zarar görmesini istemiyoruz. Biz bu projeye karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz, halkın katılımı toplantısını protesto edeceğiz” dedi.