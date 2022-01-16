Ege'deki korkutan depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti

16 Ocak 2022 Pazar, 17:09

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bugün Gökçeada açıklarında gerçekleşen 5.4 şiddetindeki depremle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Görür, depremin Marmara'yı etkileyebileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, "Yunanistan Halkidiki Yarımadasında 5,4’lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu depremin Marmara’yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti" ifadelerini kullandı.

Görür'ün Twitter'daki paylaşımı şu şekilde: