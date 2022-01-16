Ege'deki korkutan depremin ardından Naci Görür Marmara'yı işaret etti
Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'ndeki 5.4'lük depremin Marmara'yı etkileyebileceğini açıkladı.
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bugün Gökçeada açıklarında gerçekleşen 5.4 şiddetindeki depremle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Görür, depremin Marmara'yı etkileyebileceğini söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, "Yunanistan Halkidiki Yarımadasında 5,4’lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu depremin Marmara’yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti" ifadelerini kullandı.
Görür'ün Twitter'daki paylaşımı şu şekilde:
Yunanistan Halkidiki Yarımadasında 5,4’lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu depremin Marmara’yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistandaki fay kesimini etkilemişti. pic.twitter.com/SeBTMBlDXB— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 16, 2022
İlgili Haberler
- Son dakika | Ege'de korkutan deprem
Video Haberler
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
En Çok Okunan Haberler
- Diyetisyenler açıkladı: 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Eserlerinde yaşamdan beslenen ressam: Burhan Doğançay
- İktidar medyası, Sezen Aksu'yu hedef gösterdi
- NASA keşfetti: Güneş Sistemi'nin dışında 'öteuydu' adayı
- En büyük 3D kozmik harita yayınlandı
- Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
- BM uyardı: Açlıkla karşı karşıyalar
- Kazakistan’daki protestolarda can kaybı 225’e yükseldi
- Nedim Gürsel ‘Acı hayatların izini sürdüm!’