Son dakika | Ege'de korkutan deprem
Son dakika haberi | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 18.76 kilometre olarak duyuruldu. Öte yandan depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 125.84 kilometre olduğu açıklandı.
KANDİLLİ 5,6 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5,6 olarak açıklarken, derinliğini 18.3 olarak duyurdu.
Video Haberler
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
En Çok Okunan Haberler
- Diyetisyenler açıkladı: 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Eserlerinde yaşamdan beslenen ressam: Burhan Doğançay
- İktidar medyası, Sezen Aksu'yu hedef gösterdi
- NASA keşfetti: Güneş Sistemi'nin dışında 'öteuydu' adayı
- En büyük 3D kozmik harita yayınlandı
- Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
- BM uyardı: Açlıkla karşı karşıyalar
- Kazakistan’daki protestolarda can kaybı 225’e yükseldi
- Nedim Gürsel ‘Acı hayatların izini sürdüm!’