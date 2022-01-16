Son dakika | Ege'de korkutan deprem

16 Ocak 2022 Pazar, 14:59

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 18.76 kilometre olarak duyuruldu. Öte yandan depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 125.84 kilometre olduğu açıklandı.

KANDİLLİ 5,6 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5,6 olarak açıklarken, derinliğini 18.3 olarak duyurdu.