Egeli başkanlar: Müziğe özgürlük istiyoruz

Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:37

Güncelleme: 22.06.2023 - 14:39

Pandemi gerekçe gösterilerek 1 Temmuz 2021’den bu tarafa saat 24.00’den sonra uygulanan müzik yasağı kararı Antalya Valiliği tarafından kaldırılarak saat 03.00’e kadar uzatıldı. Bugün ise İzmir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’da yasağı kaldırdı ve bu saati 04.00’a uzattı. Bodrum ve Kuşadası belediye başkanları ise pandeminden tek kalan müzik yasağının kaldırılması ve müziğin özgür bırakılmasını istedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel:

Pandemi süreci özellikle turizm bölgelerinde ciddi ekonomik yaralar açmıştır. Kuşadası Belediyesi olarak pandemi sürecinde ve sonrasında turizm kenti olmanın sorumluluğu içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle halk sağlığı konusunda denetimlerimiz tavizsiz ve sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Bu nokta Aydın valiliğimizin benzer bir karar almasını bekliyoruz. Bizde belediye olarak tüm denetim mekanizmalarımız ile sürecin destekçisi olacağız.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras:

Eğlencesiz bir Bodrum düşünülemez. Biz, müzikte saat kısıtlamasını zaten kabul etmiyorduk. Pandemi ile alınan bu karar ile kapalı alanda müzik yapılamaz denildi. Yasaklardan dolayı turizm ile çatışma haline girdik. Bir turist eğlenmeye gelmiş, bara gidip eğlenmek istiyor. Ama ben kapatacağım dersen olmaz. Burada mekânlarının niteliklerine göre varsa 04.00’e kadar müzik yapabilir. Kapalı alan zaten rahatsız edemez. Eğlence yerlerinin açılış kapanış saatlerine göre düzenlenmesi en doğru yaklaşımdır. Alınan kararın bütün tatil beldelerinde uygulanmasını istiyoruz.

ÇAĞRISI CEVAP BULDU

Antalya Valiliği’nin kararı sonrası Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, çağrı yaparak yasağın kaldırılmasını istemişti. Oran, “Eğlence sektörü de bizim için önemli. Konut bölgeleri ve otellerden uzak olmak üzere biz müzik yasağının kademeli olması gerektiğini düşünüyor ve uygulanmasını istiyoruz. İzmir için de aynı kararı bekliyoruz” açıklaması yapmıştı.