Egeli ihracatçılardan 'yumurtada kanserojen' madde tepkisi

Yayınlanma: 21.07.2023 - 12:08

Güncelleme: 21.07.2023 - 12:08

Türkiye’den Tayvan’a ihraç edilen yumurtalarda kanserojen nitrofuranslar isimli antibiyotiğe rastlanması iddiası üzerime Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Yumurta ihracatı öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çok ciddi kontroller yapılıyor. Bu antibiyotiğin satışı 20 yılı aşkın bir süredir yasak. Sektör olarak bu antibiyotiğin nereden bulunduğunun araştırılmasını talep ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ve sektörümüzdeki teknik arkadaşlar konuyu araştırıyorlar. Konu anlaşılınca kamuoyuna tüm şeffaflığıyla açıklama yapacağız. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıyayız. Konunun takipçisiyiz. Yanlış yapanların en ağır şekilde cezalandırılması taraftarıyız. İçimizde çürük yumurtalar varsa ayıklansın” dedi.

“TAYVAN’A İLK KEZ İLK KEZ İHRACAT YAPTIK”

Türk yumurta sektörünün modern tesislerde üretim yaptığının altını çizen Girit; “Dünyanın en güçlü oyuncularından biriyiz, ihracatta dünyada ilk üç ülke arasındayız. Türk yumurta sektörü olarak, 2023 yılının ilk yarısında Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nin aralarında 51 ülkeye 195 milyon 350 bin dolarlık ihracat yaptık. Tayvan 2023 yılında ilk kez ihracat yaptığımız bir ülke. Tayvan’a ihraç edilen yumurtaların bir partisinde Türkiye’de 20 yıldır yasak olan nitrofuranslar antibiyotik grubuna rastlanmasının şaşkınlığını yaşıyoruz. Bu istisnai durumun Türkiye’nin yumurta ihracatındaki başarısını gölgelememesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

6 AYDA 195 MİLYON 350 BİN DOLARLIK İHRAÇ

Türkiye, 2023 yılının ocak – haziran döneminde 41 ülkeye 195 milyon 350 bin dolarlık yumurta ihraç ettiğini bildiren Bedri Girit, yumurta ihracatı 2022 yılının ilk yarısına göre yüzde 9 artış gösterirken en fazla ihracat yapılan ülke 48 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu açıkladı. Irak, Türkiye’den 40 milyon dolarlık yumurta talep ettiğini, Katar 16,3 milyon dolarlık yumurta ithalatıyla üçüncü sırada yer aldığını aktardı. Türk yumurta ihracatçıları, Rusya Federasyonu’na 12,8 milyon dolarlık ihracat yaparken, 2023 yılında ilk kez Türkiye’den yumurta ihraç yapan Tayvan ise; 8,1 milyon dolarlık tutarla listeye beşinci sıradan giriş yaptı.