Egemen Bağış’la fotoğrafı tartışma yarattı... Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu'dan açıklama!

Yayınlanma: 03.06.2023 - 10:37

Güncelleme: 03.06.2023 - 10:45

CHP’ye bir dönem danışmanlık hizmeti veren Siyasal İletişim Uzmanı İbrahim Uslu’nun rüşvetçilikle suçlanan ve bakanlık görevinden istifa ettikten sonra Prag Büyükelçisi yapılan Egemen Bağış’la çektirdiği fotoğraf tepkilere neden oldu.

BÜYÜKELÇİLİĞİN HESABINDAN PAYLAŞILDI!

Fotoğraf, Prag Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

“Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış ile birlikte TBMM’de İstanbul’u temsil eden Sayın Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ve eşi Sayın Dr. İbrahim Uslu Prag’a turistik ziyaretleri kapsamında sefaretimizi ziyaret ederek anılarını tazelediler.”

"TEŞEKKÜR ZİYARETİYDİ, BEN BİR SUÇ İŞLEMEDİM"

Uslu, tepki çeken fotoğrafla ilgili Sözcü TV’den Deniz Gez’e konuştu.

Uslu, evlilik yıldönümleri nedeniyle eşiyle Prag’a gittiğini, fakat pasaport süresi nedeniyle şehre giremediğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"Eşimle 27 evlilik yıl dönümümüzü kutlamak için Prag’a gittik. Havaalanında pasaport görevlileri süremin 90 günden daha az kaldığını gördü. Avrupa ülkeleri 90 günden daha az pasaport süresi kalmışsa ülkelerine giriş izni vermiyor. Dolayısıyla biz havaalanında kala kaldık. Eşim daha önce 2 dönem milletvekilliği yaptı. Egemen Bey’le oradan tanışıyorlar. Eşimin aklına Egemen Bey’den yardım istemek geldi, telefon açtı. Egemen Bey de nezaket gösterdi, Çek makamlarıyla görüşüldü ve benim Çekya’ya girmeme izin verdiler. Dolayısıyla bu sayede Prag’a girebildim. Prag’a girdikten sonra telefon açıp teşekkür ettim. Kahve içmek üzere bizi büyükelçiliğe davet etti. Eşimle birlikte icabet ettik, eşimle birlikte kahve içtik. O esnada fotoğraf çekildi. Kendisi sordu hatta ‘Paylaşabilir miyiz?’ diye, bende 'Benim açımdan mahsuru yok' dedim. Ben bir suç işlemedim, sonuç olarak Türkiye’nin bir büyükelçisi. Bir teşekkür ziyaretiydi.

"SİZİN PATRON BENDEN HOŞLANMIYOR"

Çok fazla siyaset konuşmadık, her ikimizin de pozisyonları belli. Sadece şakayla karışık ‘Sizin patron benden hoşlanmıyor’ diye bir kere latife yaptı. Onun dışında siyaset konuşmadık. Zaten onunda toplantıları vardı. Görüşmemizin arkasından TİM heyeti Prag’daymış onlara refakat ediyormuş, bize kısa bir vakit ayırdı.

"ŞU AN CHP’YE KURUMSAL DANIŞMANLIK VERMİYORUM"

Ben CHP’ye kurumsal olarak danışmanlık hizmeti veriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun çok sayıda danışmanı var zaten. Onlar siyasi pozisyonlar, ben profesyonelce hizmet veriyorum. Aslında seçim kampanyası başladıktan sonra benim işim bitmişti. Hatta ben vedalaşmayı da istedim. Fakat 'Şu dönemde size ihtiyacımız olabilir, seçim gününe kadar sözleşmeyi uzatalım' dediler. 13 Mayıs gününe kadar sözleşmem uzadı. O günde başka bir işleme gerek kalmadan sözleşmem bitmiş oldu. Ben CHP’ye şuan kurumsal danışmanlık hizmeti vermiyorum. Benim yaptıklarımın CHP ile ilintilendirilmesi çok yanlış.”