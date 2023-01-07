Siyaset bilimci İbrahim Uslu, Altılı masanın açıklamasını yorumladı: '30'unda aday da çıkabilir'

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

İbrahim Uslu, 6’lı masanın liderlerinin önceki gün yayımladığı bildiriyi Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Liderlerin aday ismi açıklamak dışında tüm süreçleri tamamladığını söyleyen Uslu, “Ortak hükümet programı konusunda mutabakatın sağlandığını öğrenmiş olduk. Bugüne kadar ‘Masa ittifak değil, ne zaman olacaklar?’ deniyordu. Partiler de ittifak olduklarını söylemiyordu. Bu metinle ittifak kavramını kullanmadan ittifaklarını ilan etmiş oldular. Çünkü hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde işbirliği yapacaklarını duyurdular. Çeşitli illerde nasıl çalışacaklarını belirlemek için bir komisyon kurdular. Parlamenter sisteme geçişin yol haritası konusu da tartışılmıştı. Parlamenter sisteme kadar ne yapılacağı soruluyordu. Ayın 30’unda bunu da açıklayacaklar. Bunun yanında dayanışma ve işbirliği kavramlarının bolca yer aldığı bir metni paylaştılar. Her konuda dayanışma içerisinde olacaklarını göstermiş oldular” ifadelerini kullandı.

(İbrahim Uslu)

‘TANITIM SORUNU YOK’

Liderlerin bundan sonra görüşme trafiğini artıracağını söyleyen Uslu, “Tahminime göre ayın 26’sına kadar cumhurbaşkanlığıyla ilgili istişareler sürer. Bu sürede liderler birbirleriyle görüşür. 26’sında bunu bir arada değerlendirirler. Ayın 30’undaki tanıtımda da ortak cumhurbaşkanı adayının ismini öğrenebiliriz. Böylece masa bütün siyasi kozlarını aynı anda topluma duyurmuş olabilir” dedi.

Uslu, adayın tanıtım sürecine ilişkin de “Seçimin 6 Nisan’dan sonra olması bekleniyor. Adayın da ocak sonu açıklanmasıyla en az 3 ayı olmuş olacak. Bundan önceki seçimde 40 gün kala açıklanmıştı. Kamuoyunda konuşulan Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş, Sayın Kılıçdaroğlu gibi isimler de yıllardır insanların tanıdığı isimler. Masadaki tüm liderler de tanınan isimler. Bu nedenle aday tanıtımı gibi bir sorun zaten yok. Biz sadece yarışan ismi öğrenmiş olacağız” değerlendirmesini yaptı.