Egemen Bağış'ın Prag'daki seçmenlere e-posta göndermediği iddia edildi

Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 08:13

Elçiliklere durumu soran yurttaşlar ise “YSK talimatlarına uyuyoruz” yanıtını aldı. Egemen Bağış’ın büyükelçiliğini yaptığı Prag’da seçmenlere bilgi vermeyen elçilikler arasında yer alıyor.

Oy pusulaları önceki gün elçiliklere teslim edildi. Elçilik personeli, e-posta için Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’a sorduğunda kendisinin e-posta gönderilmemesi yönünde sert bir uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Prag’da ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 86.6, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 7.7 oy aldı.