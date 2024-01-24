Ege'nin bütün illerinde Uğur Mumcu'nun anıtına karanfiller bırakıldı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:47

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:47

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet aydınlarımızı andığımız Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Bostanlı Çatı’da söyleşi düzenledi. ‘Ne yapmalı nasıl korumalı?’ başlığıyla yapılan söyleşide katledilen aydınlar anıldı. Moderatörlüğünü şair-yazar Haluk Işık üstlenirken konuşmacılar ise Cumhuriyet Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan söyleşide konuşan Mehmet Şakir Örs, tüm karanlığa rağmen umudun asla kaybedilmemesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Hayatın farklı anlarında çok büyük olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Başta demokratik ağdaki sıkıntılar olmak üzere düşünce özgürlüğünden, ekonomik sorunlara kadar bizim demokrasiyi yaşatma alanımızı daraltıyor. Soluk almamız zorlaşıyor. Bu en başta aydınları, sorumluluk duyan insanları etkiliyor. Dolayısıyla bizim öncelikle düşünce insanları, gazeteciler olarak kendi nefesimizi güçlendirmemiz, kutsal nefesi körüklememiz gerekiyor. Bu da zor koşullarda ama doğru koşullarda üstesinden gelmemiz gereken tarihin bize yüklediği bir sorumluluk olarak görmeliyiz. Biz Cumhuriyet gazetesi olarak 100 yıldır süregelen sorumluluğumuzu devam ettiriyoruz.”

Dilek Gappi de yerel gazeteciliğin önemine değinerek, Uğur Mumcuların yolundan ilerlediklerini belirtti.

Uğur Mumcu Karşıyaka’da bulunan ve kendi adının verildiği parkta anıldı. Karşıyaka Belediye korosunun da Mumcu anısına besteler seslendirdiği anmada konuşan Cumhuriyet Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, şunları söyledi: “Karanlıkları aşmak, demokrasi ve Cumhuriyet değerleriyle ülkemizi buluşturmak istiyorsak Uğur Mumcuların yolundan yürümeliyiz. Cumhuriyet’e sahip çıkalım, Cumhuriyet gazetemize sahip çıkalım, Uğur Mumculara ve diğer katledilen aydınlarımıza sahip çıkalım. Onları gelecekte yaşatalım.”

Karşıyaka Belediyesi Başkanvekili Mehmet Gemici de “Her yıl bir kere daha sesleniyoruz. Unutmayacağız ve unutturmayacağız"dedi.

KARABAĞLAR:

100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'ndaki anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Bektaş, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Selvitopu, ‘’ Uğur Mumcu'nun neden katledildiğini gelecek kuşaklara anlatmak boynumuzun borcudur. Asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!” dedi. İZMİR

KUŞADASI:

CHP Kuşadası İlçe Örgütü tarafından düzenlenen anma etkinliğinde konuşan İlçe Örgütü Başkan Yardımcısı Serhan Cellat, “Ülkemizdeki cemaat yapılanmasını yıllar önce görerek, üzerine giden, halkı ve siyasetçileri uyarmayı kendisine görev bilen, gazeteciliğin yüz akı Uğur Mumcu’yu, hasretle anıyoruz” dedi.

NARLIDERE:

Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu, Limanreis Mahallesi’nde bulunan heykeli önünde anıldı. Narlıdere Belediye Başkanvekili Dilber Cansu Koğ, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Eski CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Atatürkçü Düşünce Derneği Narlıdere Şube Başkanı Yüksel Gezen, meclis üyeleri, siyasi partilerin ve STK’ların temsilcileri, muhtarlar ve Narlıdereli vatandaşlar katıldı. Anma törenine katılanlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Uğur Mumcu heykeline karanfil bıraktı.

AYVALIK:

Uğur Mumcu için Ayvalık'taki evinin önünde anma töreni düzenlendi. Çok sayıda Ayvalıklı, Mumcu'nun evinin bulunduğu Armutçuk son durak mevki, Tapu Kadastro Evleri Sitesi’nin bahçesinde bir araya geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra anma törenine siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FETHİYE:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Adalet ve Demokrasi Haftası’nda; Bahriye Üçok Parkı’ndan, Uğur Mumcu Anıtı’na kadar yürüyerek, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ile birlikte anıt önünde açıklamada bulundu, karanfil bıraktı.

MARMARİS:

Marmaris’te de Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na Uğur Mumcu ve basın şehitleri adına çelenk konuldu ve karanfiller bıraktı.

