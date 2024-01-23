Uğur Mumcu niçin öldürüldü?

23 Ocak 2024 Salı

Sevgili okurlarım, yarın Uğur Mumcu’nun dinci faşistler tarafından alçakça katledilmesinin yıldönümü.

Değerli gazeteci, yazar, benim hem dostum hem de ideal arkadaşım Uğur Mumcu, Türkiye’yi bugünlere getirmek için öldürüldü:

Uğur’un katledilmesi, emperyalistler ve onların uşakları olan dinci ve etnikçi teröristler tarafından, Türkiye’yi istikrarsızlaştırarak bugünkü yapıya taşımak için işlenen cinayetler serisinin zirve noktasıydı.

Onun katillerini yakalayan dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Işık Kansu ile yaptığı söyleşide bu gerçeği bütün açıklığıyla, kamuoyuyla paylaşmıştı:

“Daha önce yetiştirilmiş, uyuyan örgütlerdi bunlar, bu operasyonla ortaya çıktı.

Özellikle İran’daki devrimden sonra, Türkiye’den oraya giderek yetiştirilen ve yıllar içerisinde Türkiye’de kullanılması için uykuya yatırılmış örgütlerdi bunlar.

Uyuyan örgütlerin içerisinde başörtüsü eylemine katılanlar çıktı. Hatta, daha önce uykuya yatırılmış bir sürü örgütlerin olabileceği anlaşıldı.”

Özetle Türkiye, siyasal cinayetlerle “Dizayn” edildi!

Genel Yayın Yönetmenimiz Mine Esen dün Uğur Mumcu’nun kendisini tanımlayan sözlerini özetlemişti:

Ben, Atatürkçüyüm,

Ben, Cumhuriyetçiyim

Ben, laikim

Ben, antiemperyalistim

Ben, tam bağımsız Türkiye’den yanayım

Ben insan hakları savunucusuyum

Ben, terörün karşısındayım

Ben, yobazların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım

Uğur, elbette kişi olarak, bunlardan daha da fazla özelliklere sahipti:

Zekiydi, çalışkandı

Dürüsttü, namusluydu

İyi bir düşünür, iyi bir yazar, iyi bir araştırmacı gazeteciydi

Yurtseverdi, Sosyalistti

Cesurdu, kavgacıydı

Şakacıydı

Bugün Sevgili Uğur Mumcu’yu bir okurumuzun yazdığı bir halk şiiri ile anmak istiyorum:

UĞURA SESLENİŞ

Mustafa AYDINLI

Yoktu senin eşin, ne de benzerin

Nasıl doldurulur bilmem ki yerin?

Halkına mal oldu bütün eserin

Halkının sevgisin, gör Uğur Mumcu

İsterler ki kimse bir şey sezmesin

Aydın düşünmesin, kalem yazmasın

Halkı uyandırıp işi bozmasın

Yaşatmak isterler kör Uğur Mumcu

Boştan yere yobazlara çatmadın

Elli yıldır yanlış adım atmadın

Onurunu, kalemini satmadın

Yar idin halkına, yar Uğur Mumcu

Şimdi moda her boyaya boyanmak

Solcu yatıp sabah sağcı uyanmak

Ne zor imiş yokluğuna dayanmak

Yanıyor yüreğim kor Uğur Mumcu

Yılanın başını seze gelmiştin

Gerçeği korkmadan yazagelmiştin

Ne yılmıştın ne de dize gelmiştin

Bir idin dünyada, bir Uğur Mumcu

Çıkarını savunurken halkının

Korkusuydun nice hırsız tilkinin

Duruşunla yüz akıydın ülkenin

Gönüllere ettin yer Uğur Mumcu

Kuvayi Millici, kalpaklı idin

Milletin vicdanı, hem aklı idin

Susturdular, çünkü sen haklı idin

Gerçek aydın olmak zor Uğur Mumcu

Bilgisiz düşünce olamaz derdin

Hakkı arkaladın, haksızı yerdin

Bu kutsal davada canını verdin

Bu davaya aday, her Uğur Mumcu

Ardından verilen namus sözleri

Gelmiyor yerine üzer bizleri

Ortalığa saçtın nice gizleri

Kalemin gençliğe ver Uğur Mumcu

Aydınlı içimi döker söylerim

Acıdan bağrımı söker söylerim

Katillerin belli çıkar söylerim

Susmaktır aydına ar Uğur Mumcu

Not; Yarın akşam saat 20.00’de, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde Uğur Mumcu konusunda bir konferans vereceğim.