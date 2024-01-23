Uğur Mumcu niçin öldürüldü?
Sevgili okurlarım, yarın Uğur Mumcu’nun dinci faşistler tarafından alçakça katledilmesinin yıldönümü.
Değerli gazeteci, yazar, benim hem dostum hem de ideal arkadaşım Uğur Mumcu, Türkiye’yi bugünlere getirmek için öldürüldü:
Uğur’un katledilmesi, emperyalistler ve onların uşakları olan dinci ve etnikçi teröristler tarafından, Türkiye’yi istikrarsızlaştırarak bugünkü yapıya taşımak için işlenen cinayetler serisinin zirve noktasıydı.
Onun katillerini yakalayan dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Işık Kansu ile yaptığı söyleşide bu gerçeği bütün açıklığıyla, kamuoyuyla paylaşmıştı:
“Daha önce yetiştirilmiş, uyuyan örgütlerdi bunlar, bu operasyonla ortaya çıktı.
Özellikle İran’daki devrimden sonra, Türkiye’den oraya giderek yetiştirilen ve yıllar içerisinde Türkiye’de kullanılması için uykuya yatırılmış örgütlerdi bunlar.
Uyuyan örgütlerin içerisinde başörtüsü eylemine katılanlar çıktı. Hatta, daha önce uykuya yatırılmış bir sürü örgütlerin olabileceği anlaşıldı.”
Özetle Türkiye, siyasal cinayetlerle “Dizayn” edildi!
Genel Yayın Yönetmenimiz Mine Esen dün Uğur Mumcu’nun kendisini tanımlayan sözlerini özetlemişti:
Ben, Atatürkçüyüm,
Ben, Cumhuriyetçiyim
Ben, laikim
Ben, antiemperyalistim
Ben, tam bağımsız Türkiye’den yanayım
Ben insan hakları savunucusuyum
Ben, terörün karşısındayım
Ben, yobazların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım
Uğur, elbette kişi olarak, bunlardan daha da fazla özelliklere sahipti:
Zekiydi, çalışkandı
Dürüsttü, namusluydu
İyi bir düşünür, iyi bir yazar, iyi bir araştırmacı gazeteciydi
Yurtseverdi, Sosyalistti
Cesurdu, kavgacıydı
Şakacıydı
Bugün Sevgili Uğur Mumcu’yu bir okurumuzun yazdığı bir halk şiiri ile anmak istiyorum:
UĞURA SESLENİŞ
Mustafa AYDINLI
Yoktu senin eşin, ne de benzerin
Nasıl doldurulur bilmem ki yerin?
Halkına mal oldu bütün eserin
Halkının sevgisin, gör Uğur Mumcu
İsterler ki kimse bir şey sezmesin
Aydın düşünmesin, kalem yazmasın
Halkı uyandırıp işi bozmasın
Yaşatmak isterler kör Uğur Mumcu
Boştan yere yobazlara çatmadın
Elli yıldır yanlış adım atmadın
Onurunu, kalemini satmadın
Yar idin halkına, yar Uğur Mumcu
Şimdi moda her boyaya boyanmak
Solcu yatıp sabah sağcı uyanmak
Ne zor imiş yokluğuna dayanmak
Yanıyor yüreğim kor Uğur Mumcu
Yılanın başını seze gelmiştin
Gerçeği korkmadan yazagelmiştin
Ne yılmıştın ne de dize gelmiştin
Bir idin dünyada, bir Uğur Mumcu
Çıkarını savunurken halkının
Korkusuydun nice hırsız tilkinin
Duruşunla yüz akıydın ülkenin
Gönüllere ettin yer Uğur Mumcu
Kuvayi Millici, kalpaklı idin
Milletin vicdanı, hem aklı idin
Susturdular, çünkü sen haklı idin
Gerçek aydın olmak zor Uğur Mumcu
Bilgisiz düşünce olamaz derdin
Hakkı arkaladın, haksızı yerdin
Bu kutsal davada canını verdin
Bu davaya aday, her Uğur Mumcu
Ardından verilen namus sözleri
Gelmiyor yerine üzer bizleri
Ortalığa saçtın nice gizleri
Kalemin gençliğe ver Uğur Mumcu
Aydınlı içimi döker söylerim
Acıdan bağrımı söker söylerim
Katillerin belli çıkar söylerim
Susmaktır aydına ar Uğur Mumcu
Not; Yarın akşam saat 20.00’de, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde Uğur Mumcu konusunda bir konferans vereceğim.
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