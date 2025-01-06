Ege’nin el değmemiş koylarına değişiklikle otel ve konut yapılabilecek: Sit talanına vize çıktı!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.01.2025 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Bozburun ve Selimiye bölgelerinin sit derecelerinde değişikliğe gitti. Böylelikle Ege’nin korunması gereken kıyıları talana açıldı. Resmi Gazete’deki karara göre, daha önce birinci derece doğal sit alanı olarak korunan bölgenin koruma statüsü düşürüldü.

Koruma derecelerinin düşürülmesiyle bugüne dek el değmemiş olan bu doğal alanlarda yapılaşmanın önü açıldı. Kararla otel, konut ve enerji projelerinin inşası için engeller kaldırılmış oldu.

DOĞAL MİRASA TEHDİT

Şehir Plancıları Odası Muğla Şube Başkanı Burak Teker, alınan kararın bölgenin doğal ve kültürel mirasını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Teker, sit statüsünün düşürülmesiyle bakanlığın 113 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı doğrultusunda çeşitli yapılaşma faaliyetlerinin önünün açıldığına dikkat çekti.

Bu durumun çevreye ve gelecek nesillere ciddi zararlar vereceğini ifade eden Teker, “Bilimden ve teknikten uzak her türlü çalışmaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

"YANLIŞTAN HEMEN DÖNÜN"

Muğla Bodrum’daki Turgutreis’te yapılması planlanan sahil güvelik limanına karşı yurttaşların mücadelesi sürüyor. Bahçelievler mevkisinde yapımına başlanan limanın yerinin yanlış olduğunu vurgulayan yurttaşlar, projeyi istemediklerini belirtiyor.

Mahkemenin “kamyonlar çalışamaz” kararına karşın devam eden çalışmalara tepki gösteren Turgutreis Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Bu cennet bölgede bu tesisin yapılması kararını alanların şu anda üzerinde bulunduğumuz topraklara ayak dahi basmış olduklarını hiç sanmıyoruz. Burayı görseler zaten vicdanları bu akıldışılığa izin vermezdi” ifadeleri kullanıldı.

“Burası Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olarak işaretli. Buradaki hayatın gerçeklerine de aykırıdır. Denizin oksijen kaynağı Poseidon çayırları, caretta carettaların yaşam alanları yok olacaktır” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu kıyı bandı Turgutreis halkının nefes aldığı en önemli yaşama alanıdır. Halk buradan denize girer. O yüzden halk plajı olarak işaretlidir burası. Böylesi bir tesisin varlığı durumunda burada ne halk ne de plaj kalacaktır. Yol yakınken bu yanlıştan geri dönün.”