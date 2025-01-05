Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 20:51

Güncelleme: 05.01.2025 - 21:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Söz konusu deprem, 20.43'te oldu.