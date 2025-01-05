Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla Menteşe'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Söz konusu deprem, 20.43'te oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 5, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2025-01-05
Saat:20:43:04 TSİ
Enlem:37.14778 N
Boylam:28.77056 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/SJgKukg7Hq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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