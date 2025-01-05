Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla Menteşe'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 20:51

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Söz konusu deprem, 20.43'te oldu. 


Etiketler: #afad #deprem #muğla

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