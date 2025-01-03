Denizli-Muğla yolunda 'gizli buzlanma' kaza getirdi: 66 yaşındaki adam kurtarılamadı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 13:00

Güncelleme: 03.01.2025 - 13:01

Feci kaza, dün sabah saatlerinde Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Esençay Mahallesi’nden Denizli’nin Kale ilçesine doğru yola çıkan Hüseyin Sucu (66) idaresindeki araç, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Savrulan araç takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Sucu sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Kale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI



Hastanede yapılan tün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hüseyin Sucu, hayatını kaybetti. Yaşlık adamın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Sucu’nun Denizli’nin Kale ilçesine alış veriş yapmak ve borçlarını ödemek üzerine yola çıktığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.