Ege'nin iki yakasından 'barış ve dayanışma' örnekleri Foça'da konuşulacak

19 Temmuz 2022 Salı, 14:38

Ege Barış ve İletişim Derneği, 22 Temmuz Cuma günü saat 16.00’da 'Barış İçinde Birlikte – İki Yakadan Örnekler Foça Sempozyumu' düzenleyecek. Foça Belediyesi Reha Midilli Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek olan sempozyumda Ege'nin iki yakasından örnekler ile barış ve dayanışma konuşulacak.

Sempozyuma yazar Ahmet Pekin, Prof. Dr. Esra Danacıoğlu, Prof. Dr. Elçin Macar konuşmacı olarak katılacak. Sempozyum‘da yazar Ahmet Pekin “Yüzyıllar Süren Fokaia-Mytilene Para Birliği”, Prof. Dr. Esra Danacıoğlu “İkinci Dünya Savaşı’nda Bir Mülteci Denizi Ege”, Prof. Dr. Elçin Macar ise “Kurtuluş Gemisi ve İkinci Dünya Savaşı’nda Gıda Dayanışması” konularında konuşacak.

