Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:18

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:18

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) 6. Olağan Genel Kurulu, Ege İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonu’nda yapıldı. Genel kurulda Emre Pınar Kılıç ve yönetimi ibra edilirken, Şahika Aşkıner tek liste olarak katıldığı genel kurulda oybirliği ile EGİKAD’ın yeni başkanı seçildi.

2020 yılı sonunda EGİKAD Başkanlığı görevini Duha Baran’dan devralan Emre Pınar Kılıç, 2 yıldır yürüttüğü başkanlık görevini Şahika Aşkıner’e devretti.

28 YENİ ÜYE İKİ AB PROJESİ

EGİKAD Genel Kurulu’na bir konuşma yapan Emre Pınar Kılıç, görev yürüttüğü döneme ilişkin projeleri ve faaliyetlerini anlattı. Bu süreçte EGİKAD’a 28 yeni üye ve 2 AB Projesi kazandırdıklarını söyleyen Kılıç, “Duha Baran’dan devraldığım bayrağı layıkıyla taşıdığımı düşünüyorum. Artık bu önemli ve özverili görevi taşıma sırası Şahika Aşkıner ve yönetiminde. Emre Pınar Kılıç olarak yeni başkan ve yönetiminin de her zaman yanındayım” diye konuştu.

AŞKINER: HEDEFİMİZ YURT DIŞI PROJELERİ

Yapılan oylamada tüm genel kurulun oyunu alan Şahika Aşkıner ise EGİKAD üyelerine kendisine gösterdikleri güven için teşekkür etti. EGİKAD’ın kurucularından olduğunu hatırlatan EGİKAD’ın yeni başkanı Şahika Aşkıner, uzun yıllardır EGİKAD üyesi olarak, başkanlık görevini bugün üstlenmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aşkıner şöyle konuştu: “2023 de kuruluşunun 15.yılını kutlayacak olan derneğimizi, yeni yönetim kurulumuz ile birlikte, yaratacağı faydalı projelerle, hem Türkiye’de adından çok söz edilen bir İş Kadını Derneği, hem de yurt dışındaki İşkadını Dernekleri ile işbirliği yapan uluslararası bir platforma taşıyacağız. Pınar başkan zamanında derneğe kazandırılan MIRA (CREATIVE WOMEN IN LABOR MARKET) ve DAS (DIGITAL AGE SKILLS) Erasmus + projelerini 2023 yılında tamamladıktan sonra, yeni Avrupa Birliği projelerinde de farklı kurumlarla çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda bize güvenen, destek veren her bir arkadaşıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

EGİKAD Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu;

Şahika Aşkıner, Feray Saraçoğlu, Aslı Odabaşı, Mehtap Aktan, Güler Toksoy, Emine Okçu, Elvin Sönmez, Nesrin Ricketts, Esra Soykan, Emel Kepekçi, Aslı Sancaktar, Banu Aksoy, Nilay İşçan, Miray Turan.