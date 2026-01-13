Adana'da bir öğretmen, cezaevinden yeni çıkan bir veli tarafından silahlı saldırıya uğradı

Eğitim-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Hatice Hazar Adana'nın Seyhan ilçesindeki Şehit Duran Keskin İlkokulu’nda görev yapan öğretmen A.G.'nin; geçen hafta cezaevinden tahliye edilen bir veli tarafından görev yaptığı okulun önünde önce darp edilip, ardından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Öğretmenin son anda gösterdiği refleks ile olası cinayetin engellendiğini belirten Hazar, "Bu bir saldırı değil, cinayete teşebbüstür!" diye konuştu.

Hazar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öğretmenler daha önce de darp edildi, tehdit edildi, bıçaklandı, öldürüldü. Her seferinde bu olaylar “münferit” denilerek geçiştirildi. Bugün yaşanan bu saldırı, yıllardır görmezden gelinen öğretmene yönelik şiddetin kaçınılmaz bir sonucudur. Şiddete eğilimli kişilerin hiçbir denetime tabi tutulmadan toplum içinde dolaşması ve okullara elini kolunu sallayarak girebilmesi kabul edilemez. Okulları korumasız bırakan, öğretmeni yalnızlaştıran ve caydırıcı önlemleri almayanlar bu tablonun doğrudan sorumlusudur.

Eğitim-İş olarak olayın öğrenildiği ilk andan itibaren okula intikal ettik. Öğretmenimiz darp raporu almış, fail hakkında şikâyet süreci başlatılmıştır. Sendikamızın avukatı hukuki süreci yakından takip etmektedir. Ancak altını özellikle çiziyoruz: Bu mesele yalnızca bir adli dosya değildir; aynı zamanda siyasi ve idari bir sorumluluktur. Yetkililere bir kez daha ve yüksek sesle sesleniyoruz: Okullar derhal en güvenli alanlar hâline getirilmelidir. Öğretmene yönelik şiddet vakalarında tutuksuz yargılama uygulamasına son verilmelidir.

Bu saldırının faili en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Eğitim-İş olarak öğretmenimiz A.G.’nin yalnız olmadığını ilan ediyoruz. Bu ilk değilse, son olması için mücadele edeceğiz. Bir öğretmenin daha canı yanmadan gerekli adımlar atılana kadar susmayacağız."