Eğitim-İş Bursa Şubesi'nden Mustafa Bozbey'e yönelik operasyona tepki!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının yankıları sürerken, bir tepki de Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Bursa Şubesi'nden geldi.

"AMAÇ MUHALEFETE GÖZDAĞI VERMEK"

Şube Başkanı Özkan Rona imzasıyla yapılan açıklamada, “Bursa Halkının İradesi Gasp Edilemez” denilerek, şunlar kaydedildi:

“Halkın iradesinin gaspı olarak CHP’li belediyelere karşı başlatılan soruşturma ve operasyon yağmurunun son adresi, yıllar sonra CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi olmuştur.

Son yerel seçimde Bursa halkının teveccühüyle, AKP’li adaya 150 bin oydan fazla fark atarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey; eşi, gelini ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 59 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştır.

Bozbey’in 7-8 yıl önce, Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemindeki bazı yolsuzluk iddiaları gerekçe gösterilerek gözaltına alınması, evinde arama yapılması ve gözaltı süresince açıklama yapmasına dahi izin verilmemesi; kuşkusuz toplumsal muhalefete gözdağı verme amacı taşımaktadır.

İfadeye çağrılsa gidecek olan, varsa delilleri karartmak için önünde zaten 7 yıl bulunan ve Türkiye’nin dördüncü büyük kentinin başına seçilmiş bir siyasetçiyi itibarsızlaştırmaya çalışmak; bunu kolluk kuvvetleri ve yargı erki aracılığıyla yapmak, en başta demokrasiye zarar vermektir.

"BAŞKANLIK KOLTUĞUNUN AKP TARAFINDAN GASP EDİLMESİNE ZEMİN HAZIRLANIYOR"

Yandaş medyada bir süredir Bozbey’in AKP’ye geçeceğine dair yayınlanan maksatlı haberler ve tehdit niteliğinde köşe yazıları göz önüne alındığında, Bozbey’in bu şantajlara boyun eğmediği ve Bozbey üzerinden şantaja boyun eğmeyen belediye başkanlarına gözdağı verilemeye çalışıldığı daha net anlaşılmaktadır.

Siyasi darbe niteliğindeki bu operasyon 860 bini aşkın Bursalının oyunu çalmak, iradesini görmezden gelmektir; halkın kendi yöneticisini seçme hakkını gasp etmek, milletin egemenliğine göz dikmektir. İktidar bloğu, seçimle alamadığı belediyeleri yargı eliyle ele geçirirken, Cumhuriyet’in en temel kazanımını hiçe saymaktadır.

Eğitim-İş Bursa Şubesi olarak altını çiziyoruz: Bursa’daki bu durumu, ülke genelinde CHP’li belediyelere yapılan operasyonlarla birlikte değerlendirdiğimizde, bunun topyekûn bir yerel seçim intikamı olduğunu görüyoruz. 7 yıl sonra yeniden 'ısıtılan' iddiaların asıl amacının; Bozbey tutuklandığı takdirde başkanlık koltuğunun AKP tarafından gasp edilmesine zemin hazırlamak olduğu aşikardır.

Her fırsatta 'milli iradeyi' dilinden düşürmeyenlerin; milletin seçme ve seçilme hakkına nasıl el koymaya çalıştığını görüyoruz. Onlar da görsünler ki susmuyoruz! Seçme ve seçilme hakkımızın arkasındayız, Milletin egemenliğinden taviz vermiyoruz! Demokrasi kültürümüzü yaşatmaya kararlıyız!

Bursa halkının iradesinin gasp edilmesine, demokrasimizin en önemli yapı taşlarından olan yerel yönetimlerin bu şekilde etkisizleştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız! Biz buradayız! Koşullar ne olursa olsun Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de ortaya koyduğu iradeye bir kez daha sahip çıkarak haykırıyoruz! 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Gasp Edilemez!"